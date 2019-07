Tú a Chicago, yo a Cincinnati Inés Alcibar y Julen Arizaga en la ceremonia de entrega de las becas. Julen Arizaga e Inés Alcibar, estudiantes del máster universitario en Ingeniería Industrial de la UPV, ganan las primeras becas Enrique Sendagorta otorgadas por Petronor IRATXE BERNAL Martes, 2 julio 2019, 23:23

Sarna con gusto no pica. Y perderse la mitad de las vacaciones porque en Estados Unidos el curso arranca a mediados de agosto, parece que tampoco. Al menos no Julen Arizaga e Inés Alcibar, los dos alumnos de la Escuela de Ingeniería de Bilbao que han ganado las dos primeras becas Enrique Sendagorta, constituidas este mismo año por Petronor para homenajear a uno de sus fundadores en la celebración del medio siglo de la puesta en marcha de refinería. Cada año, la firma otorgará dos becas dotadas con 25.000 euros cada una para potenciar «la formación internacional avanzada» de estudiantes de ingeniería en el ámbito de la energía, la innovación y la digitalización. Arizaga e Alcibar, ambos alumnos del máster universitario en Ingeniería Industrial, se incorporarán el 19 de agosto a sendos cursos de especialización en Inteligencia Artificial. Él, en el Instituto Tecnológico de Illinois y ella, en la Universidad de Cincinnati.

En realidad, ellos ya habían decidido completar su formación fuera y entre las universidades con las que la Escuela tiene convenios de doble titulación habían escogido los centros estadounidenses a los que viajarán dentro de poco más de un mes. «Que nuestra Universidad nos dé la opción de estudiar el segundo año del máster fuera y volver tanto con el título de la UPV como con el del centro de destino es una oportunidad increíble para ver cómo se hacen las cosas fuera», asegura Arizaga, que ya realizó un curso fuera como Erasmus en Erlangen, Alemania. «Más aún cuando hablamos de materias que son tan nuevas y en las que puedes ir a países punteros», subraya Alcibar, que coindició con su compañero en buscar una titulación que les especializara en Inteligencia Artificial.

«Por mí, podíamos empezar ya»

Él escogio Chicago porque uno de sus tíos residió durante una temporada en la ciudad del viento y se la recomendó «por el ambiente, la cultura y la actividad empresarial». Además, el convenio de dobles titulaciones firmado con el Instituto Tecnológico de Illinois «ya tiene mucho rodaje y los alumnos que han vuelto están encantados. De hecho, voy con tres compañeros y el piso en el que viviremos es el que ocupaba un estudiante de aquí que acaba de terminar el curso. Así que vamos muy ilusionados, pero también muy tranquilos», dice sin disimular un puntito de ansiedad. «Por mí, podíamos empezar ya», ríe.

En cambio, el acuerdo entre universidades que llevará a Alcibar hasta Ohio apenas tiene dos años. «Tenía muy claro que quería ir a Estados Unidos, porque ya he pasado veranos con familias de Los Ángeles, San Francisco y Seattle. Entre las opciones que había de obtener doble titulación en materias relacionadas con la Inteligencia Artificial allí estaban Chicago y Cincinnati, y como he leído que la Universidad de Cincinnati se está posicionando mucho en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías...», explica. También ella lo tiene ya todo preparado y va acompañada por otros estudiantes de la Escuela. «De aquí vamos cinco, y uno de ellos incluso es de mi cuadrilla, pero yo he preferido vivir sólo con gente de allí para meterme más en la cultura. Voy a compartir el piso con cinco americanos que creo que también tienen ganas de que haya alguien de fuera en la casa porque ya me toman el pelo en el grupo de Facebook», ríe también impaciente.

25.000 euros que «ayudan un montón»

Desde la semana pasada saben que, junto a todo ese entusiasmo, en la maleta llevarán una beca de 25.000 euros que «ayudan un montón». «Por ir desde la Escuela de Ingeniería hay un convenio que nos rebaja las tasas de matriculación, pero aún así hay que sumar todo lo demás. Cuando estás fuera todo son gastos y al final el desembolso es muy elevado, así que contar con la beca es una suerte increíble», subraya Arizaga. «Más aún por lo inesperado; además de que es una beca nueva, siempre que echas una solicitud de este tipo sabes el nivel que hay y lo difícil que resulta», corrobora Alcibar. Y lo dicen ellos, que en sus expedientes tienen un 10 (Arizaga es el número uno de su promoción) y un 9,01, respectivamente.

Ninguno de los dos tiene muy claro qué harán cuando finalicen sus respectivos master, aunque sí coinciden en la intención de «seguir aprendiendo». «Yo soy muy inquieto en ese sentido, así que me gustaría dedicarme a algún sector en el que aún haya mucho por innovar, por hacer, en el que se muevan las cosas», explica Arizaga. «A mí me cuesta mucho decidir porque me gustan muchas cosas muy distintas. Me encanta todo lo que tiene que ver con la Inteligencia Artificial pero también con la gestión y la planificación. No sé, ya se verá», coincide Alcibar. «Vamos a vivir una experiencia que será increíble, así que no hay que cerrar ninguna puerta», insisten ambos recordando también que ninguno de los dos escogió ingeniería industrial ni entró a la Escuela con una meta muy concreta. Y tan mal no les ha ido.