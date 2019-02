celebrando los 141 años del concierto

Este 28 de febrero, nuestro Concierto Económico alcanzará la edad de 141 años. A lo largo de todo ese tiempo, ha regulado las relaciones tributarias y financieras del Estado con la Comunidad Autónoma Vasca y sus tres Territorios Históricos que, junto con Navarra, tienen reconocidas singulares capacidades que diferencian su status respecto a las quince Comunidades Autónomas de Régimen Común.

Con ocasión de esta conmemoración, hace tres años, el 28 de febrero de 2016, nació la «Comunidad del Concierto – Gurea Kontzertua», una plataforma cívica e independiente, con los objetivos de promocionar el compromiso individual y colectivo para conocer mejor el Concierto y el Convenio, contribuir a su difusión y, activamente, asumir la movilización personal en su defensa y reconocimiento.

Quienes firmamos este artículo formamos parte del Grupo Fundador de esta iniciativa, con vocación de servir de forma altruista y desinteresada a una causa que consideramos imprescindible, y que es la pieza clave sobre la que se articulan nuestro autogobierno y nuestro modelo de bienestar. El Concierto y el Convenio han sido y son herramientas singulares para mejorar la vida de la ciudadanía, y para articular nuestras capacidades, como sociedad, para que siga siendo próspera, solidaria y con futuro. Ambos han funcionado y funcionan bien, siempre a favor de las necesidades de las personas, a pesar de todo el ruido y la confusión que a veces se pretenden generar desde diferentes instancias.

No estamos solos en esta labor. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, 4.080 personas se han comprometido como «Lagunak» en esta plataforma ciudadana. La Comunidad no tiene sede ni cuotas, no recibe subvenciones ni ayudas oficiales, no emite comunicados, ni designa portavoces. Tampoco habla en representación de sus miembros, porque reconoce su profunda pluralidad y la respeta. En la Comunidad, cada persona se expresa en nombre propio y contribuye a conseguir los objetivos que compartimos en función de su situación, posibilidades y preferencias.

La actividad desarrollada por los «Lagunak» de la Comunidad a lo largo de estos tres años, gracias a su tiempo y a sus propios recursos, ha sido muy intensa: más de 120 conferencias sobre el Concierto y el Convenio (tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Foral de Navarra, Madrid, Catalunya, Cantabria, e incluso en el extranjero) con la asistencia de más de 11.000 personas, numerosas intervenciones en mesas redondas, 25 artículos, 35 entrevistas en diversos medios, participación en 41 programas semanales de radio sobre diferentes aspectos del Concierto, fuerte actividad en redes sociales, etc. También se organizó el primer encuentro de los Lagunak, muy concurrido, el 28 de febrero de 2017. Además, en 2018, se les invitó a que se sumasen a los actos impulsados por las Instituciones, con motivo de su 140 aniversario.

Desde su inicio, la Comunidad ha mantenido una postura de profundo respeto y positiva valoración del trabajo de las instituciones y partidos políticos, que tienen la responsabilidad de gestionar esta piedra angular de nuestro marco institucional. Su papel ha sido, y será, fundamental en su mantenimiento y proyección futura.

El ámbito de actuación de la Comunidad del Concierto es complementario, pero totalmente diferente, porque pertenece exclusivamente a la sociedad civil. Un ámbito igual de necesario, en el que caben personas de todas las ideologías. Creemos, como bien señala Alain Touraine, que «la existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un prerrequisito para la democracia. Sin ella, no hay Estado legítimo».

Este 28 de febrero, la Comunidad no convocará ningún encuentro, ni privado ni público, dado que nos encontramos en un claro periodo pre-electoral, y no queremos que una celebración ciudadana se entienda bajo ningún concepto como un acto de contenido político.

A cambio, nuestra Comunidad solicita a cada «Laguna» y a quienes quieran hacer suyo este llamamiento, que encuentren un momento en su día a día para celebrar este 141 Aniversario. Pueden hacerlo sumando un nuevo miembro a nuestra Comunidad, o escribiendo unas líneas de apoyo al Concierto y el Convenio en algún medio, como hacemos el Grupo Fundador en este artículo. Pueden asomarse a alguna de las emisoras, o dedicar unos minutos en el aula, con sus alumnas y alumnos. Pueden atender a un paciente, y hacerle un comentario sobre cómo el Concierto nos ha ayudado a disfrutar de uno de los mejores servicios de salud en Europa. O mantener una charla distendida en una comida y desmontar alguna de las numerosas críticas injustas que soportan nuestro Concierto y Convenio. Y así, muchas referencias positivas más.

Os invitamos también contarlo en las redes sociales con los hashtag #141Concierto o #141Kontzertua, y así más personas se animarán a conocer, difundir y defender nuestro Concierto.

Porque el desarrollo de las políticas públicas que ha propiciado este singular instrumento, unido a una potente gestión que tiene que ser siempre impecable, nos permitirán disfrutar ahora y en el futuro, de mejor educación, mayor protección, más trabajo y de mejor calidad, un estado de bienestar potenciado y, en definitiva, mejor calidad de vida. Y eso debemos reconocerlo y celebrarlo.

Porque el Concierto es de todas y de todos. Y por eso, necesita también del aliento, el apoyo y el compromiso de la Sociedad Civil. Incluyendo el tuyo personal.

Si no conoces todavía la Comunidad, puedes hacerlo en nuestra página web http://www.comunidadconcierto.com/.

¡Únete y celebra el 141 aniversario del Concierto! Te estamos esperando.

Este artículo también lo firman Pilar Kaltzada, Susana Gazteluurrutia, Guillermo Dorronsoro, Charo Arranz, Jaime Domingo e Inés Anitua