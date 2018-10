'Career Opportunities': ¿quieres hacer té en la BBC? La banda británica The Clash. / David Handschuh/AP Música económica The Clash criticaban que el estigma social del desempleo funcionase como un chantaje para encasillar a los pobres en trabajos de pobres CARLOS BENITO Domingo, 21 octubre 2018, 00:31

The Clash siempre han sido la banda emblemática del punk más concienciado, más politizado, más comprometido con la denuncia de los problemas y las desigualdades de la sociedad. En realidad, entre sus contemporáneos no faltaban grupos más radicales, pero su caso resulta particularmente llamativo por la confluencia de conciencia y éxito comercial, que dio mayor visibilidad a su postura. Y, en fin, también habrá que apuntar que muchos punks podían presumir de un pedigrí más creíble, ya que los Clash no procedían precisamente de los estratos más bajos de la sociedad británica: el padre del vocalista y guitarrista Joe Strummer, por citar el ejemplo más obvio, pertenecía al servicio diplomático. Aun así, el cuarteto destacó desde el principio por ejercer la crítica desde una perspectiva abiertamente izquierdista.

'Career Opportunities' fue uno de sus primeros temas y abría la segunda cara de su álbum de debut, publicado en 1977. El desempleo había sido una de las principales preocupaciones de los británicos a lo largo de aquella década: el efecto combinado de la recesión, el declive de la industria y la tecnificación del trabajo había elevado la cifra de parados en un 50% entre 1971 y 1978. Más tarde, con el thatcherismo, las cosas se podrían todavía peor, mucho peor, pero a aquellas alturas la juventud del Reino Unido ya se había acostumbrado a un presente desilusionado y un porvenir incierto, el caldo de cultivo ideal para un movimiento como el punk. La canción de The Clash nace de ese desánimo, pero va más allá de la crítica inmediata a la situación económica: su letra tiene que ver con la falta de movilidad social, que condenaba a tantos de sus contemporáneos a encadenarse a empleos similares a los de sus padres con tal de evitar el paro. El estribillo deja claro que las 'oportunidades de carrera', esas que permiten progresar, «nunca llaman a la puerta».

«Me ofrecieron la oficina, me ofrecieron la tienda, / dijeron que haría bien en coger cualquier cosa que tuviesen. / ¿Quieres hacer té en la BBC, / quieres ser, quieres ser de verdad un poli?», plantea la primera estrofa. «Odio el ejército y odio la fuerza aérea, / no quiero ir a luchar en el calor tropical, / odio las normas del funcionariado, / no abriré paquetes bomba para ti», prosigue la segunda, y todavía les queda tiempo -en el minuto y cincuenta y cuatro segundos que dura la canción- para citar otros empleos que consideran indeseados, como conductor de autobús, revisor o chófer de ambulancia. La referencia a los explosivos tenía que ver con uno de los escasos puestos en los que había trabajado Mick Jones, el guitarrista de la banda: durante un tiempo lo habían contratado como ayudante en una oficina de la seguridad social. En plena campaña de paquetes bomba del IRA, era el encargado de comprobar el correo, por si acaso.

The Clash criticaban que el estigma social del desempleo funcionase como un chantaje para encasillar a los pobres en trabajos de pobres. «Si quieren cogerme, no tengo elección», concluían. Unos cuantos años más adelante, cuando ya se habían hecho famosos y millonarios, sometieron a debate la procedencia de seguir interpretando temas como 'Career Opportunities', pero llegaron a la conclusión de que formaban parte de su identidad como grupo. De hecho, en el desbordante 'Sandinista!', su triple álbum de 1980, grabaron una nueva versión del tema, con la diferencia de que ahora lo interpretaban dos niños: a la siguiente generación le esperaba más de lo mismo.