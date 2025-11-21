El cambio de criterio del SEPE que endurece el límite de rentas para cobrar el subsidio de mayores de 52 años El Servicio Público de Empleo Estatal impone ciertas condiciones especiales para esta prestación

Gabriel Cuesta Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:47 Comenta Compartir

El subsidio de mayores de 52 años cuenta con algunas particularidades con respecto al resto de prestaciones del mismo nombre. Por ejemplo, la cuantía a cobrar es ligeramente inferior con respecto al resto tras la reforma al mantenerse en 480 euros, aunque el SEPE cotiza a la Seguridad Social para sus perceptores por el 125% del Salario Mínimo Interprofesional. También sus beneficiarios tienen requisitos de acceso diferenciados y alguna obligación particular, como por ejemplo presentar cada año la Declaración Anual de Rentas (DAR) para corroborar que no superan el límite de rentas (888 euros al mes) establecido para percibir la ayuda. Precisamente, a la hora de calcular este requisito también hay diferencias.

Resulta que no son exactamente iguales las reglas de juego para aquel que cobra un subsidio generado por agotamiento del paro o insuficiencia de cotizaciones que aquella persona que se beneficia del de mayores de 52 años. Lo que sí coincide es la cantidad: es imprescindible no superar esos ingresos brutos de 888 euros mensuales para poder acceder a esta prestación del organismo. Eso sí, hay una diferencia sustancial dependiendo del subsidio en cuestión.

El subsidio de mayores de 52 años tiene en cuenta solo las rentas de los solicitantes. Por ello, en el caso de este subsidio es obligatorio presentar cada año la Declaración Anual de Rentas, un documento que se entrega al SEPE para demostrar que no se supera el 75% del SMI. No debe confundirse con la declaración de la renta ante la agencia tributaria en cuestión.

Es diferente en los casos de los subsidios por carencia de rentas e insuficiencia de cotizaciones. En estos casos, puede tomarse como referencia los ingresos de la unidad familiar si se cuenta con cargas familiares. Es decir, se suman los de la pareja, hijos, personas dependientes... y se divide entre el número de miembros, desgrana la asesora.

Ingresos

¿Cómo se calcula esta carencia de rentas? Lo que hay que tener en cuenta es si los bienes generan rendimientos, ya que es lo que marca cómo los computa el organismo. Los casos más fácil son los de aquellos bienes o inmuebles que generan un rendimiento efectivo. Por ejemplo, un trabajo a media jornada, una vivienda alquilada o un fondo que mensualmente genera unos intereses favorables al mes. Esas cantidades se sumarían directamente.

La verdadera gran duda rodea a aquello que se valora como rendimiento presunto. Por ejemplo, muchos solicitantes dudan si sus ahorros en el banco se tienen en cuenta o una segunda residencia. La respuesta es que sí. En esos, casos se aplica el interés legal del dinero vigente. En este año, se sitúa en el 3,25%. Y luego se prorratea entre doce meses. Si al sumar los rendimientos efectivos y presuntos no se superan los 888 euros mensuales, se cumple el requisito de carencia de rentas.

Cabe aclarar que se excluye de ese rendimiento presunto la vivienda habitual donde se reside trabajador o los planes de pensiones, siempre que no se rescaten. El solicitante deberá presentar estas cuentas en una declaración responsable adjunta a la solicitud.

Condiciones

Más allá de tener cumplidos 52 años, para acceder a este subsidio los solicitantes deben tener 15 años cotizados, dos de ellos dentro de los últimos quince, y haber cotizado al desempleo (cuidado en este aspecto los autónomos) al menos durante seis años en su vida laboral. Al igual que en el resto de subsidios a raíz de la reforma de 2024, es compatible con un empleo por cuenta ajena hasta un máximo de 180 días a través del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE).

Cabe aclarar que, a efectos de las reanudaciones y prórrogas del subsidio, las rentas derivadas del trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o a tiempo parcial percibidas por la persona beneficiaria durante el periodo de percepción del complemento de apoyo al empleo no se consideran «ingresos computables».