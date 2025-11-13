Se busca cocinero para travesía en barco desde Euskadi a Canadá Los responsables de la réplica del San Juan, que en 2027 recreará la travesía de la nao original, buscan una tripulación dispuesta a trabajar como en el siglo XXVI

La preparación de la travesía que, a bordo de una réplica exacta, recreará en 2027 el viaje a Terranova del ballenero vasco San Juan nos ha dejado una curiosa oferta de empleo: «Se busca cocinero para travesía en barco desde el País Vasco a Canadá. Requisito indispensable: hay que saber cocinar como en 1565».

El San Juan fue construido en 1563 en Getaria, pero sólo dos años después se hundió cerca de Red Bay (Canadá). Sus restos fueron encontrados en 1978, y desde hace once años el museo-astillero Albaola Itsas Kultur Faktoria está construyendo una réplica con los materiales y técnicas que se emplearon en el siglo XVI en la embarcación original para hacerse a la mar y completar la travesía que ésta no pudo finalizar. El pasado viernes, se celebró la botadura y la nueva San Juan abandonó las instalaciones de Albaola Itsas Kultur Faktoria para ocupar una de las dársenas del puerto de Pasaia, donde continuarán los trabajos.

El empeño de los responsables de esta iniciativa por reproducir las condiciones de navegación de la época ha llegado hasta la cocina. Se necesitará un marmitón capaz de cocinar durante mes y medio para unas cuarenta personas, valiéndose únicamente de un fogón de hierro. Las limitaciones serán las de la época. La despensa estará básicamente compuesta por galletas deshidratadas, legumbres, pescados secos (más los que ofrezca la mar), tocino, aceite y, durante los primeros días de travesía, alguna fruta resistente como la manzana. Para acompañar, sidra (con la que se realizó la botadura) y vino.

El anunció se realizó durante el congreso San Sebastián Gastronomika, en el que ya se apuntaron los primeros interesados y en el que algunos reputados chefs aconsejaron recetas factibles. No han trascendido las condiciones salariales, aunque quizá en esta ocasión tampoco sea lo que más importe a los intrépidos cocineros. Quienes deseen apuntarse deben contactar con Albaola Itsas Kultur Faktoria.