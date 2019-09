Bilbao, la cuarta ciudad que más factura Las empresas con domicilio social en la capital vizcaína vendieron por valor de 38.752 millones de euros, sólo por detrás de Madrid, Barcelona y Alcobendas JORGE MURCIA Domingo, 8 septiembre 2019, 22:45

Bilbao puede presumir de músculo empresarial, ya que ocupa el cuarto lugar en la clasificación de ciudades españolas cuyas compañías generan más ingresos. Las domiciliadas en la capital vizcaína facturaron en 2017 más de 38.752 millones de euros, según el estudio 'Distribución de la Facturación de las Sociedades por Municipio', elaborado por Informa D&B, empresa especializada en el suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing. Por delante de Bilbao sólo figuran la omnipotente Madrid, Barcelona y Alcobendas. Las otras dos capitales vascas, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián, figuran en los puestos 28 y 35, con 6.836 y 5.767 millones de euros respectivamente.

En el caso de Bilbao, el estudio ha analizado la facturación de 5.518 empresas, aunque hay una que acapara una gran parte de esos ingresos. Se trata del grupo Iberdrola, cuyas empresas ocupan buena parte del 'top 10' de la capital vizcaína. Conviene aclarar que el estudio analiza las cuentas individuales, no las consolidadas de todo un grupo, por lo que en el ranking pueden aparecer sólo una parte de las compañías que conforman la marca. También hay un matiz importante que señalar, y es que el informe se centra más en la actividad de empresas industriales y de servicios, y no tanto financieras. Por eso en las estadísticas de Bilbao no figura el BBVA, lo que introduce un importante efecto distorsionador en el estudio.

En el 'top 10' de compañías con mayor facturación inscritas en Bilbao destaca también Alvean Sugar, multinacional dedicada a la fabricación y comercialización de azúcar crudo y blanco (más de 3.800 millones facturados en 2017). También está el grupo Eulen, cuyas oficinas centrales están en Madrid, pero que tiene su domicilio social en la capital vizcaína.

Respecto a Vitoria, el estudio ha analizado a 3.165 empresas, cuyos ingresos alcanzaron los 6.836 millones de euros. En el primer puesto no figura la que hoy por hoy es la primera industria vasca, Mercedes, puesto que tiene su domicilio social en la localidad madrileña de Alcobendas. La clasificación la encabeza Aernnova (700 millones de euros de ingresos), seguida de Celsa Atlantic, compañía especializada en la fabricación de tubos de acero (254 millones de facturación).

En cuanto a San Sebastián, la primera de las 2.476 empresas incluidas en el estudio es un club de fútbol, la Real Sociedad (67,5 millones de euros ingresados en 2017). En segundo lugar aparece MásMóvil Ibercom, compañía encuadrada dentro del grupo que ha logrado colarse en la élite del sector de la telefonía. Pese a que el conglomerado facturó en 2017 más de 1.130 millones de euros, la división domiciliada en la capital guipuzcoana 'sólo' presentó unos ingresos de 32,5 millones de euros.

Y es que el resto del grupo telefónico tiene su sede social en Alcobendas, municipio limítrofe con la capital de España que reúne a un considerable constelación de importantes empresas, como Indra o las filiales españolas de Mercedes o Ford. Alcobendas, con apenas 116.000 habitantes, alberga a 3.148 empresas que sin embargo facturan 66.000 millones de euros, casi el doble que Bilbao, y cuatro veces más que la tercera ciudad española en población, Valencia (16.200 millones de euros).

Según el estudio Madrid es, con mucha diferencia, la ciudad cuyas empresas generan unos mayores ingresos: son casi 490.000 millones de euros, cifra cinco veces superior a la de Barcelona, que con la mitad de empresas (32.790, frente a las 64.101 de Madrid) se queda en 87.800 millones de euros. La capital de España concentra el 27,65% de la facturación de las 617.026 sociedades españolas con ingresos declarados en 2017. Barcelona presenta el 4,96% y Alcobendas, el 3,73%.

Pequeños municipios con gigantes empresariales

De los veinte primeros municipios estudiados, ocho no son capitales de provincia. Y en tres de ellos se observa que la facturación se debe al predominio de un gran grupo empresarial. Es el caso de Arteixo, municipio coruñés de sólo 31.500 habitantes que sin embargo alberga a la más grande empresa española: Inditex. Buena parte de las 584 sociedades radicadas en el municipio están en la órbita del gran grupo textil fundado por Amancio Ortega. Entre todas suman una facturación superior a los 24.000 millones de euros.

Tavernes Blanques no lega a los 10.000 habitantes, pero aparece en la clasificación por albergar el domicilio social de la principal empresa de distribución alimentaria del país, Mercadona. Por eso las 66 sociedades radicadas en localidad, limítrofe con Valencia acumularon en 2017 ventas por valor de 21.157 millones de euros. En el caso de Martorell, aparece en el decimoséptimo puesto de la clasificación (10.525 millones de euros) gracias a que acoge la sede de la automovilística Seat.