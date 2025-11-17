El banco que regala hasta 500 euros por cumplir este requisito La entidad premia a los clientes que tengan esas condiciones

B. V. Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:22 | Actualizado 12:53h. Comenta Compartir

Openbank, el banco digital del Grupo Santander, ha lanzado una promoción para captar nuevos clientes y fidelizar a los que ya tiene. De esta forma, la entidad online ha puesto en marcha la campaña 'Invita a un amigo', con la que permite obtener hasta 500 euros por recomendar la apertura de una cuenta a otra persona.

El programa, vigente desde el 9 de octubre de 2025 y hasta el 29 de enero de 2026, regala 50 euros netos tanto al padrino como al nuevo cliente por cada alta que cumpla las condiciones fijadas en las bases legales. En total, cada 'padrino' puede invitar a diez personas. Lo puede hacer a través de un código único que le concede la entidad y sumar esos 500 euros.

El banco le dará esos 50 euros cuando la persona invitada por él abra una cuenta corriente, ingrese 300 euros y mantenga ese saldo durante seis meses. No obstante, Openbank advierte sobre el envío masivo o fraudulento de esos códigos, por ejemplo, enviándolos a desconocidos. Esta situación puede suponer la exclusión automática del programa.

Entre los requisitos para disfrutar de esta campaña hay que mantener la cuenta corriente activa y operativa hasta el próximo 29 de enero de 2026. Además, quedan fuera de esa promoción clientes morosos o lo que intenten beneficiarse de forma irregular. Asimismo, el invitado no puede haber sido cliente de la entidad en los 12 meses previos ni haber causado baja durante el periodo de la campaña.

Los nuevos clientes, esos que han sido invitados por el 'padrino', deben mantener el saldo ingresado (300 euros) al menos durante 183 días. Si retira el dinero antes de ese plazo, se aplicará una penalización proporcional al incentivo, calculada según los días que falten para completar los seis meses de permanencia obligatoria.

El banco realizará el pago de los 50 euros el mes siguiente de comprobar que el nuevo cliente como el 'padrino' han cumplido las condiciones. Respecto a los impuestos, esos 50 euros cuentan como un ingreso sujeto a una retención del 19%, que Openbank aplica automáticamente. De esta forma, el cliente recibe directamente el dinero neto. En la declaración de la renta, deberá incluir ese importe en la base del ahorro y se le descontará la retención ya aplicada, para evitar pagar dos veces por el mismo ingreso.