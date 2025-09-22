¿La baja por acoso laboral se pude considerar accidente de trabajo? La calificación de una baja como causada por contingencias comunes o profesionales dependerá del vínculo entre la patología y el trabajo desempeñado

El acoso laboral o 'mobbing' consiste en el hostigamiento psicológico continuado y sistemático en el trabajo a una o más personas. Difusión de rumores, insultos, aislamiento, asignación de tareas inútiles o denigrantes… Esta práctica puede adoptar muchas formas, y con frecuencia es motivo de baja médica por parte del trabajador acosado.

Ahora bien, el origen que se le asigna a este tipo de incapacidades temporales no está siempre claro. ¿Se trata de una contingencia común (enfermedad o accidente común) o profesional (enfermedad o accidente laboral)? Estas dos tipologías de baja tienen distintas consecuencias, tanto para el trabajador como para la empresa.

Dependerá «del vínculo entre la patología y el trabajo», asegura Francisco Trujillo, profesor titular de derecho del trabajo de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I y Of Counsel de Laborea Abogados.

«De entrada -admite el especialista-, la Seguridad Social suele reconocer estos procesos como enfermedad común, ya que los trastornos derivados del 'mobbing' no figuran en el cuadro de enfermedades profesionales del artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) ni en el Real Decreto 1299/2006».

No obstante, el artículo 156 de la LGSS define como accidente de trabajo toda lesión sufrida con ocasión o por consecuencia del trabajo, incluyendo la agravación de enfermedades previas.

Lo que dice la Justicia

Distintas sentencias judiciales señalan que los síndromes ansioso-depresivos provocados por conductas de acoso laboral (como insultos, menosprecios o actos vejatorios) «deben calificarse como accidente de trabajo, siempre que exista un nexo causal probado entre la situación de hostigamiento y la lesión psíquica».

Un ejemplo que expone Trujillo es el caso juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que declaró contingencia profesional una baja inicialmente reconocida como enfermedad común. El tribunal consideró acreditado que la depresión del trabajador había empeorado a causa de las burlas y humillaciones sufridas en el trabajo.

Por lo tanto, si el trabajador prueba la existencia de conductas objetivas de hostigamiento y el impacto directo en su salud mental, los tribunales suelen recalificar la baja por enfermedad común como accidente de trabajo. «La clave es demostrar esa conexión causal directa, pues no basta con la mera percepción subjetiva del trabajador», insiste el abogado.

La principal diferencia entre las bajas por contingencias comunes y las causadas por motivos profesionales es que las primeras no tienen relación directa con el trabajo realizado por la persona.

Además, en el primer caso las prestaciones abonadas durante la baja son financiadas con las cotizaciones de trabajadores y empresarios, mientras que en las originadas por contingencias profesionales la financiación proviene sólo de las aportaciones de las empresas.

En supuestos de acoso laboral calificado como accidente de trabajo, «la empresa incumplidora puede sufrir recargos en las prestaciones económicas, que pueden oscilar entre un 30% y un 50%, dependiendo de la gravedad de las infracciones a las medidas de seguridad laboral».

