El aviso de un inversor si vas a vender un piso: «Evita estos tres errores para que no te reclamen miles de euros»

En la venta de una vivienda entran en juego muchos factores que el vendedor debe tener en cuenta si no quiere llevarse más de un susto. En la operación hay que tener todo atado y bien atado. Negro sobre blanco. Así, se evitarán futuras disputas con el vender o que Hacienda dé un susto económico mayor que el previsto.

Sergio Gutiérrez, un experto en inversiones inmobiliarias habitual en Tiktok e Instagram, ha avisado a sus seguidores de los tres errores que deben «evitar a toda costa» para que «no te reclamen miles de euros a la hora de vender un piso».

Primero. «Ten en cuenta que no vendes un piso solo. Vendes también la participación en la comunidad de propietarios. Revisa bien si hay derramas, inspecciones técnicas desfavorables o incluso actividades molestas. Y átalo contractualmente», aconseja este inversor.

Gutiérrez pasa al segundo aviso y desgrana que se debe tener en cuenta que «no tienes ni idea de lo que vas a sacar por tu piso». «No es lo que te paguen, es que lo que te quede después de los impuestos, así que antes de nada infórmate bien de los impuestos que hay que pagar y cuáles se pueden ahorrar si se hace correctamente», apuntala.

El tercero es sencillo, pero mucha gente no lo hace. Y es vital para evitar importantes líos burocráticos. «Revisa si legalmente puedes vender. No sabes la de veces que me he encontrado herencias sin registrar, usufructos sin resolver, indivisos que no se conocían, hipotecas anteriores que aún están inscritas o embargos que se pagaron hace años y ahora cuesta la vida quitarlos», pone como ejemplo el experto inmobiliario.

La solución para detectar alguno de estos problemas es relativamente sencilla. «Te vas al registro de la propiedad y que te den una nota simple y lo revisas», zanja.

