El aviso de un inversor inmobiliario sobre al alquiler con opción a compra: «Lo puedes perder todo»

Firmar un alquiler con opción a compra puede no ser una buena idea. Al menos, eso es lo que defiende el inversor inmobiliario Sergio Gutiérrez, experto del sector que desarrolla su actividad profesional en Barcelona en la empresa Excellence Real Estate Circle, especializada en búsqueda de oportunidades en el mercado de activos e inmuebles. «Te doy tres motivos para evitar la opción a compra. Y el último es demoledor», avisa a sus seguidores al comienzo del vídeo.

«Últimamente me contactan muchos inversores sin acceso a crédito pensando en esta fórmula para comprar una vivienda», comenta. Lo primero es que el propietario te va a pedir «una entrada importante para aceptarlo». Y añade: «La cuota que pagarás será, en muchos casos, más alquiler que prima». Y tan solo la cantidad de esta última es la que te «descuentan del precio de compra». Cuidado, si no negocias bien pagarás de más por la vivienda«, recuerda el experto.

Otro aspecto que puede generar problemas es a la hora de realizar obras. «La casa NO es tuya hasta que la compres definitivamente. Tendrás que pedir permiso y estás depositando dinero en un inmueble que aún no es tuyo». El inversor expone una tercera y última. «El riesgo de perder todo». «Puedes perder la prima y el dinero en obras si no puedes seguir pagando la cuota. Lo pierdes todo porque la casa ya no es tuya», sentencia.

Lo que quiere decir es que es un mecanismo con mucho más riesgo que una hipoteca para adquirir en propiedad una vivienda. «Si compras con hipoteca la vivienda es tuya y. si dejas de pagar. hay mecanismos para que no la pierdas. En cambio, con un alquiler con opción de compra la vivienda no es tuya y si no pagas la pierdes», explicaba a un seguidor un tanto escéptico en comentarios.

Otro seguidor incluso añadía otro argumento para huir de los alquileres con opción a compra. «Si no inscribes el contrato en el Registro y le embargan el piso al dueño, lo pierdes todo».

