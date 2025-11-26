El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El aviso de un experto inmobiliario: «Se acabó alquilar habitaciones en 2026»

El experto desgrana las «curvas» que afrontará el sector en este aspecto el próximo año

G. C.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:06

El mercado de alquiler de habitaciones sufrirá un cambio brusco. El Gobierno tiene previsto aplicar en 2026 una normativa a nivel estatal para limitar precios y así poner coto a lo establecido en la ya conocida Ley de Arrendamientos Urbanos. El PSOE conseguía recientemente los apoyos en el Congreso de PNV, Sumar, ERC y Bildu. Tras el acuerdo para dar luz verde al futuro texto, ahora se trabaja la inclusión de algunas enmiendas en la Comisión de Vivienda. La norma contempla regular el precio de las habitaciones y limitará a doce meses la duración máxima del alquiler temporal.

«Se acabó alquilar habitaciones en 2026. Tanto si eres inquilino que realquila habitaciones, como si eres propietario que las alquila o te dedicas al rent-to-rent, agárrate que vienen curvas y fuertes», alertaba en sus redes sociales el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez.

Gutiérrez explicaba a sus seguidores que, una vez que entre en vigor la norma, la suma de lo que se cobre por cada habitación no podrá superar el valor de referencia del piso completo. «También limitan todo tipo de cuotas, servicios, cánones, etc. El cobro de honorarios también lo deberá pagar el propietario», desgrana. Con ello, los inquilinos no deberán hacer frente a gastos adicionales como servicios, cánones o tasas, incluidos los honorarios de gestión.

Eso sí, el experto lanza un aviso sobre un posible efecto de esta medida. «El problema es que hasta ahora el alquiler de habitaciones era como un escudo social: quien no podía pagar un piso se iba a una habitación», pone encima de la mesa. Gutiérrez, según su visión, señala que ahora se genera la incógnita de cómo gestionar esos escenarios. «¿Qué va a hacer esta gente ahora, okupar, vivir en chabolas...?», reflexiona para terminar.

