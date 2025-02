El aviso de una asesora del SEPE sobre las dos declaraciones de rentas obligatorias del subsidio de 52 años: «Hay bastante lío»

Gabriel Cuesta Jueves, 13 de febrero 2025, 20:43 Comenta Compartir

Existe cierta confusión para los perceptores del subsidio de mayores de 52 años a raíz de la reciente reforma asistencial del SEPE entrada en vigor. En el capítulo de obligaciones, ahora tendrán que presentar al año en dos ocasiones la declaración de la renta, cuando antes de la aprobación del nuevo Real Decreto tan solo hacía falta presentarla una ocasión. Eso sí, se trata de dos trámites diferentes que han generado «bastante lío», como advertía Clara Martínez, asesora de la subdirección general del SEPE en el programa Madrid Trabaja de Onda Madrid.

El primer trámite, el que ya era obligatorio antes del 1 de noviembre, se trata de la Declaración Anual de Rentas, conocido como DAR. Se trata de una documentación exigida por el propio SEPE para asegurarse que los perceptores de esta ayuda específica no superan los ingresos equivalentes al 75% del SMI. El problema, como explica la experta, es que ahora los perceptores lo confunden con el nuevo trámite obligatorio desde que la reforma entrara en vigor para los beneficios de cualquiera de los subsidios: la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ante Hacienda.

«Todos los trabajadores que cobren el subsidio de mayores de 52 años tienen que presentar DAR en el SEPE. Se hace a los doce meses siguientes de haber empezado a cobrar el subsidio o reanudarlo por cualquier motivo», comenta Martínez. Y avisa: «Lo tienen que hacer o si no se suspende hasta que no se presente. Eso es como antes de la reforma». El plazo de presentación es de quince días hábiles a partir de la fecha indicada. De no hacer este trámite, se interrumpirá el pago y la cotización por la prestación.

Agencia Tributaria

La nueva obligación a partir de este año es la de «presentar anualmente la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)». Es decir, la declaración de la renta 'de toda la vida' se suma al DAR para los mayores de 52 años. La medida supone que todos los desempleados que cobren alguna prestación del SEPE ya este año deberán presentar en 2025 la declaración de la renta, entre abril y junio. Una exigencia que se repetirá también en los siguientes años, siempre que se mantenga en vigor este artículo del nuevo Real Decreto ya aprobado. «La nueva ley obliga a presentarla a los perceptores de cualquier ayuda. También a los que cobran el Ingreso Mínimo Vital, a pesar de ser una pequeñita. Están obligados aunque no se llegue al mínimo, como sucede con aquellos que tienen más de un pagador», desgranaba la asesora del SEPE.

Y un detalle importante. «Debe hacerse ante la Agencia Tributaria». «No tienen que traernosla a nosotros. Ya posteriormente nosotros contrastamos los datos internamente», aclara. La nueva reforma de la ayuda asistencial del SEPE ha mantenido las condiciones del subsidio destinado para mayores de 52 años desde que entrase en vigor el pasado 1 de noviembre. De esta manera, sus perceptores no se benefician de la subida de la cuantía del resto de prestaciones y continúan cobrando 480 euros al mes (80% del IPREM). Eso sí, se mantiene también que el organismo cotice el 125% sobre la base mínima en la Seguridad Social, un beneficio que busca mejorar la futura pensión contributiva y del que no gozan el resto de ayudas.

