El aviso de una asesora del SEPE sobre los cobros inferiores a lo previsto en la nómina del subsidio: «Es una previsión» El Servicio Público de Empleo Estatal tiene en cuenta diversos factores para calcular el ingreso para cada perceptor

Gabriel Cuesta Viernes, 29 de agosto 2025, 11:10 Comenta Compartir

Más de un perceptor de alguno de los subsidios del SEPE se ha llevado un susto al comprobar su nómina. Son bastantes las dudas que surgen en esos casos. Las principales han sido despejadas ahora por María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del organismo, en el espacio de Onda Madrid con el que colabora.

Una oyente le preguntaba cómo debía proceder si no aparecían en su nómina (la consulta a través de la web del SEPE) los días que debían pagarle. «En la consulta de la sede electrónica lo que se ve son los días correspondientes al mes que tienen que pagar. Es una previsión, si pasa algo se ajusta esa nómina. Puede haber una situación de colocación de empleo o compatibilización con un trabajo. Entonces, las cantidades son otras», matiza Gómez.

El propio SEPE señala en su página web cuáles son las circunstancias más habituales por lo que la nómina puede ser inferior a lo habitual:

-Si el último contrato que has tenido ha sido a tiempo parcial, la cuantía del subsidio se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas en el mismo, excepto en el subsidio por desempleo para mayores de 52 años en el que no se aplica dicha parcialidad.

-Por una orden de embargo por resolución judicial que afecte a la pensión de alimentos a favor de tus hijos o hijas o pensión compensatoria a favor de su excónyuge.

-Por compensación de una deuda con el Servicio Público de Empleo Estatal, por haber percibido indebidamente prestaciones de desempleo.

-Por no renovar la prórroga del subsidio cada 6 meses.

-Por compatibilizar el subsidio con un trabajo a tiempo parcial, siempre y cuando la nómina mensual de dicho contrato sea inferior al 75 % del salario mínimo interprofesional (cuantías para este año), lo que implica restar del subsidio la parte proporcional al tiempo que trabajas.

-Por una sanción por no haber sellado en tiempo y forma la tarjeta de demanda.

Cuantía

El pago de prestaciones del SEPE se produce el día 10, o si es festivo, el siguiente día hábil de cada mes. La reforma asistencial que entró en vigor en noviembre subió de 480 a los 570 euros mensuales el ingreso de los subsidios por agotamiento del paro y por cotizaciones insuficientes. Se trata de una cuantía que desciende de forma gradual.

Cuando se cumpla un año del comienzo del cobro de la ayuda, la cuantía será 480 euros, la fijada antes de la reforma. El aumento del ingreso mensual del subsidio responde al porcentaje del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) a aplicar, un baremo fijado en 600 euros y del que se extrae la cuantía correspondiente mediante el cálculo de una proporción. Las cuantías a percibir en el subsidio se dividirán en tres tramos:

-Los 6 primeros meses: los perceptores cobrarán el 95% del IPREM (570 euros, con el IPREM actual).

-Los 6 meses siguientes: el 90% del IPREM (540 euros).

-El resto de tiempo: 80% del IPREM (480 euros). El máximo tiempo de la ayuda es de 30 meses.

Esta subida no se aplica al subsidio para mayores de 52 años, que se mantiene en los 480 euros y conserva la base de cotización por jubilación en el 125% del Salario Mínimo Interprofesional para tratar de blindar una mejor pensión a sus beneficiarios. Se trata de una ayuda cuyo cobro se mantiene hasta que se cumpla la edad de jubilación, ya que el SEPE exige para acceder a ella que los perceptores cumplan todos los requisitos para cobrar la pensión contributiva, salvo la edad.

Temas

Audiencias

Empleo

Trabajo