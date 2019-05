El autoconsumo eléctrico impulsará el desarrollo de las renovables en Euskadi Sólo la instalación de paneles solares en los tejados de empresas y viviendas permitirá acercarse a los objetivos de energía verde consumida JORGE MURCIA Jueves, 9 mayo 2019, 23:18

Euskadi es un territorio pequeño, con poco sol y tampoco demasiado viento. Muchos inconvenientes que harán muy difícil cumplir los ambiciosos objetivos que el Gobierno vasco se marcó en cuanto a consumo final de energía verde: un 21% del total, según la Estrategia Energética 2030. Pero se acaba de abrir una puerta que posibilitará al menos «acercarse» a esa meta: el autoconsumo eléctrico. La entrada en vigor el pasado 5 de abril de un real decreto que regula esta actividad facilitará la instalación de paneles solares -fundamentalmente- y aerogeneradores en los tejados de las empresas, viviendas particulares y comunidades de vecinos.

La nueva normativa elimina el denominado 'impuesto al sol', que convertía al autoconsumo eléctrico en una actividad poco o nada rentable. No sólo eso. También elimina trabas burocráticas y posibilita a las comunidades de vecinos generar la energía necesaria no sólo para abastecer los servicios comunes (ascensores, luz de la escalera, etc.), sino también a cada una de las viviendas.

Euskadi encuentra en el autoconsumo la mejor, y quizá única, vía para dar un impulso definitivo a las energías renovables. Los parques solares o eólicos convencionales no lo son, fundamentalmente por la falta de espacio físico. El Ente Vasco de la Energía (EVE) calcula que para conseguir aumentar un punto porcentual la cuota de energía final consumida a partir de renovables, habría que instalar 559 megavatios (MW) de paneles solares. Hoy día apenas hay 12. Y el mayor proyecto fotovoltaico que se está diseñando en Euskadi (el de Arasur, en Álava) sólo llega a 24 MW. Si hablamos de energía eólica, se precisarían 783 MW, lo que supondría multiplicar por cinco los que hay instalados ahora (153 MW).

Euskadi no tiene terreno para tanto parque solar y eólico, sobre todo Bizkaia y Gipuzkoa. Pero sí tiene muchos tejados y cubiertas en los que instalar placas fotovoltaicas. El director general del EVE, Iñigo Ansola, cree que el nuevo decreto «abre las puertas a que cada vez haya más entidades públicas y privadas que puedan lanzar a instalar proyectos de autoconsumo». Ansola destaca que, además de que la población cada vez está más sensibilizada en cuestiones medioambientales, existen también incentivos económicos para apostar por el autoconsumo.

«Las tecnologías y los precios han bajado considerablemente, hablamos de instalaciones competitivas. Es cuestión de hacer números. Y no sólo para las personas físicas únicas. Este real decreto nos abre el campo a poderlo hacer comunitariamente, no sólo en el bloque de edificios, sino también en el barrio o distrito, lo cual constituye una novedad», explica.

Ayudas monetarias y proyectos piloto

El EVE destinará -el lunes lo hará público- 1,1 millones de euros en ayudas para la producción eléctrica renovable mediante autoconsumo. Este concepto engloba tanto a la energía solar fotovoltaica como a la eólica o a la geotérmica, pero fundamentalmente a la primera de ellas por la mayores posibilidades que ofrece.

No sólo eso. También prevé impulsar proyectos piloto para facilitar su desarrollo en empresas, comunidades de vecinos o incluso colegios. «Se trata de adquirir experiencia», explica Ansola, en un campo como el de la generación distribuida, que supone una absoluta novedad. «Cuantos más proyectos piloto haya, más experiencia tendremos y más oferta habrá para que la gente lo llegue a ver interesante y puedan invertir en su comunidad o en su barrio», dice.

Natalia Díaz de Arcaya, responsable del Área de Generación Distribuida y Gestión de la Demanda del EVE, añade que lo que se busca es «complejidad, situaciones difíciles para que cuando un ciudadano venga a preguntarnos hayamos analizado todas las posibilidades». Con este objetivo en mente, el EVE buscará comunidades de propietarios a los que ofrecer autoconsumo, bien sea compartido o simple.

Pero el organismo prevé potenciar primero el autoconsumo individual, del que se pueden favorecer las miles de industrias implantadas en Euskadi y que ye están empezando a interesarse por el nuevo marco normativo. «Estas empresas pueden poner una instalación fotovoltaica en su cubierta para consumir su electricidad y reducir su factura energética», explica Díaz de Arcaya, quien se felicita porque nos encontramos «ante un cambio de paradigma, que abre la puerta a nuevos modelos de gestión energética que hasta ahora eran impensables».