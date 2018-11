El auge del e-commerce esquiva a la industria vasca del papel El embalaje representa ya la principal fuente de producción y consumo del sector, pero las empresas vascas están orientadas a la fabricación de otros productos como papeles gráficos o higiénico-sanitarios JORGE MURCIA Domingo, 18 noviembre 2018, 01:30

El comercio electrónico crece en España a ritmo de dos dígitos. Y con él, la demanda de cartones y otros embalajes con los que enviar los productos adquiridos a golpe de 'click'. Una jugosa ventana de oportunidad para la industria del papel, sacudida por la crisis y los cambios de hábitos que han retraído el consumo de otros productos más clásicos del sector. Sin embargo, ese boom del e-commerce, que se puede apreciar en toda su dimensión en campañas como la del inminente 'Black Friday', no tiene excesivo impacto en la industria vasca. ¿Por qué? Porque en Euskadi las empresas papeleras están orientadas, en su mayoría, a otro tipo de producto, como los papeles gráficos (para la edición de periódicos, libros, sobres, folios, etc.) o los higiénico-sanitarios (toallitas, pañuelos, papel de cocina, servilletas…).

Además, toda la gama de productos que fabrica el sector no proviene del mismo tipo de pasta. «En Euskadi tenemos algunos fabricantes de sacos y bolsas de papel, que también están encontrando su hueco en el mercado como sustitutivo del plástico. Pero lo que son fábricas donde se produce papel para cajas de cartón y embalajes, no hay. Al menos, no en nuestra asociación», explica Iñaki Ugarte, presidente del Clúster del Papel de Euskadi. La agrupación representa a 33 empresas, de las que sólo once fabrican pasta (2) y papel (9). El resto pertenecen al entorno de los bienes de equipo, ingenierías y servicios a las empresas del sector.

Sin embargo, fuera de la órbita del clúster sí hay un pequeño grupo de empresas que elaboran envases utilizados en el comercio electrónico. Por ejemplo, Cartonajes Limousin, ubicada en Tolosa y especializada en la producción de cajas de cartón y otras soluciones de embalaje. O Cartonajes International (Cartisa), que fabrica cartón ondulado en su planta de Arrigorriaga. En Vitoria se ubica otro 'clásico' del sector, Cartonajes Jabar. Fuentes de la compañía aseguran que no trabajan directamente para grandes actores del comercio online como Amazon, pero sí venden producto a otras empresas intermediarias. Por eso al final acaban por beneficiarse del crecimiento del sector. «La crisis ha sido muy dura para todos, pero las perspectivas ahora parecen bastante buenas», comentan en la compañía.

En general el sector papelero vasco está orientado al producto de alto valor añadido, así que se pierde una porción muy golosa en la tarta del mercado como es el relacionado con el e-commerce. Y es que la facturación del comercio electrónico en España aumentó en el primer trimestre de este año un 32,18%, hasta alcanzar casi los 9.000 millones de euros de facturación, según los últimos datos ofrecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Evidentemente no todos los productos adquiridos en la red se envasan y envían a los domicilios. Pero no deja de ser una parte muy jugosa del comercio. Así, los papeles para embalajes suponen ya el 61% de la producción en España. Según constata Aspapel, la patronal del sector a nivel nacional, este tipo de producto «tiene una demanda fuertemente creciente y una gran proyección de futuro, como consecuencia del auge del comercio electrónico y de que el papel, por sus características medioambientales (natural, renovable, reciclable, biodegradable) está sustituyendo a otros materiales de embalaje».

«Hay un largo camino lleno de oportunidades en la bioeconomía, en fabricar productos nuevos a partir de papel o madera. Aunque son oportunidades a medio y largo plazo», subraya Iñaki Ugarte.