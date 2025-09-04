Un asesor inmobiliario a los que dejan un piso de alquiler: «Debes reclamar esto si el casero devuelve tarde la fianza» La devolución de este dinero es uno de los principales focos de conflicto entre inquilinos y propietarios

La devolución de la fianza es uno de los aspectos más conflictivos entre inquilinos y caseros. Esta cantidad suele equivaler a una o dos mensualidades y, en ocasiones, los propietarios estudian a fondo el piso devuelto antes de realizar la devolución del dinero. Eso puede hacer que se dilata la transferencia, lo que puede generar recelo en los que fueron sus arrendatarios.

Un experto del sector inmobiliario recuerda en sus redes sociales que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que el propietario tiene un mes como plazo máximo para devolverla. «Devolver la fianza y la garantía adicional, si la hay, no es tan fácil. Hay que revisar si el mueble se devuelve en buen estado, el funcionamiento de los electrodomésticos, tener al día los pagos de suministros para que no se generen deudas... y no acaba aquí. Si es obligatoria depositarlo en una administración, se tarda más en tenerlo disponible», explica a sus seguidores Sergio Gutiérrez.

«Lo que dice la LAU es que el plazo es de un mes. Eso sí, puede retrasarse pero deberá pagar el interés legal del dinero correspondiente a ese momento, que me parece que es muy poco», resumía.

Para evitar conflictos que dilaten la devolución, algunos expertos recomiendan al inquilino tomar fotos y vídeos en el primer día de alquiler también en el último. De esta manera, puede compararse el estado de la vivienda y así demostrar si algo se ha deteriorado o no durante el periodo de renta

