«Nuestra aportación más valiosa es el sentido común» José Luis Aguirre, junto al bilbaino puente de Zubizuri. / J. M. José Luis Aguirre-Presidente de Secot Bizkaia (Seniors para la Cooperación Técnica) Preside una asociación de extrabajadores que asesora de forma altruista a nuevos emprendedores y promueve la jubilación activa JORGE MURCIA Sábado, 12 octubre 2019, 21:55

Bajo la denominación de Seniors para la Cooperación Técnica (Secot) se agrupan extrabajadores de distintos sectores de la economía que un día decidieron dedicar parte de su tiempo libre al asesoramiento de nuevos emprendedores. La organización -formada por voluntarios sin ánimo de lucro- nació en 1990 a nivel estatal. Un año después se constituía la delegación vizcaína, aunque siempre ha mantenido personalidad jurídica propia. José Luis Aguirre, exempleado de Kutxabank y antiguo profesor de Economía Financiera en la UPV/EHU, es su presidente. Aguirre cree que, dentro de la tupida red de apoyo al emprendimiento que existe en Bizkaia -a veces me da la impresión de que somos demasiados- el valor diferencial que puede aportar Secot es «el sentido común, porque la vida y la experiencia te dan unas capacidades distintas, otro talante a la hora de hacer las cosas».

-¿Cuándo y por qué se creó Secot Bizkaia?

-Nació en 1991, un año después que Secot a nivel estatal. Inicialmente coincidió en una época de una crisis económica bastante importante, sobre todo en el empleo juvenil. El planteamiento fue colaborar con gente joven y asesorarles para crear empresas. Es uno de los pilares sobre los que se ha movido siempre la asociación. Colaboramos con instituciones que quieren hacer actividades en ese ámbito. También participamos en concursos de ideas empresariales, como el 'Explorer' que promueve la Fundación Santander. En cada provincia se presentan iniciativas, y nosotros coordinamos las de Bizkaia. Tutorizamos esos proyectos. Además, impartimos conferencias en la universidad y otros ámbitos.

-¿Cuántas personas componen la organización actualmente?

-En Bilbao han llegado a ser 50, y ahora estamos unos 42, aunque otras tres personas se van a incorporar en breve. Estamos remontando porque hubo una época en la que no teníamos nuevos voluntarios. Y además, curiosamente la mayoría de las personas que se han incorporado son hombres, aunque este año se han sumado a la organización cinco mujeres. Estamos dando un salto importante en materia de igualdad, y tenemos interés de que vaya así.

-¿Cuál es el perfil de asesor senior de Secot?

-Inicialmente aquí en Bilbao eran casi todos ingenieros. Posteriormente se han ido incorporando otro tipo de perfiles. Yo soy economista, y como yo hay varios. Últimamente se ha unido a nosotros algún abogado. Y algunos otros que han tenido una carrera profesional en empresas, pero no han cursado estudios superiores. Ahora hay más variedad. Sólo hay uno que sigue trabajando. Todos los demás estamos jubilados y nos dedicamos a esto voluntariamente.

-¿Quiénes y por qué acuden a ustedes?

-A veces por prescripción de otras personas, porque tenemos muchos contactos tanto en la universidad como en otros ámbitos. De una forma u otra colaboramos con todos los agentes que están en el mundo del emprendimiento. Por ejemplo, con la Fundación Urbegi, que trabaja con gente con algún tipo de discapacidad. Han desarrollado una plataforma para emprendimiento a la que podemos incorporarnos prácticamente todos los agentes que nos movemos en ese mundo. Otras veces buscamos nuestro propio espacio. Hemos colaborado con Bilbao Ekintza, que nos ha dado una participación a través de conferencias y charlas para la gente a la que asesoran. También tenemos colaboraciones con algunos ayuntamientos, como el de Sopela.

-¿Cómo ven a los jóvenes emprendedores de hoy en día?¿Qué cree que les falta?

-Los perfiles del asesorado son múltiples. Hay personas que vienen a probar qué pueden hacer. Y se encuentran a veces que lo que plantean puede ser desarrollable o no. Pero sí tienen actitud de querer emprender. Algunos porque no tienen trabajo y quieren crear su propio empleo a través de una empresa. Otros tienen muy claro lo que quieren hacer. Entre todos ellos hay bastante interés. Los hay que vienen prescritos por algún otro centro, que ya tienen alguna idea ya elaborada. Y nosotros lo que hacemos es acompañarlos.

-¿Su ayuda es un hueco que no llegan a cubrir las instituciones en cuanto a apoyo al emprendedor?

-Nuestro primer lema es que no vamos a interferir en ninguna actividad privada de asesoramiento. No queremos ser competencia de nadie. Pero los que se acercan a nosotros suelen ser gente que no tiene una capacidad económica como para contratar a un asesor que le haga un plan de negocio. Nosotros no les cobramos. Intentamos estar con el asesorado el tiempo que lo necesite. No marcamos plazos. Un principio que tenemos claro es que no le vamos a entretener en el tiempo. Somos muy concretos y claros cuando el proyecto vemos que no va a funcionar.

-¿La brecha generacional no supone un obstáculo a veces?

-El hecho de que seamos personas jubiladas que hayamos terminado nuestra actividad profesional no impide que nos vayamos preparando e informando. Nos informamos de lo que ocurre en el día a día. Es cierto que en algunos aspectos nos podemos encontrar con alguna brecha, por ejemplo en el tecnológico. Pero se suele suplir bastante fácil. El mayor problema no suele estar en esos medios tecnológicos, sino que el proyecto como tal tenga unas características de innovación que no conozcamos lo suficiente. Pero todas las empresa tienen unas características básicas comunes.

-¿Qué creen que es lo más valioso que aportan desde Secot?

-Yo diría que sentido común. Aplicar a las cosas lo que la vida te ha enseñado. La experiencia te da una capacidad distinta, una forma de hacer las cosas con otro talante. Intentando pisar una realidad que has vivido a lo largo de tu vida.

-¿Perciben que en Euskadi se ha perdido brío emprendedor?

-Existe algo de eso. La sociedad actual busca una seguridad que de entrada el emprendimiento parece que no te la va a dar. Porque te aventuras en un proyecto que no sabes cómo va a salir aunque tengas datos que te indiquen que sí vas a poder llevarlo a cabo. La seguridad de ser funcionario está afectando. Pero las estadísticas a veces son muy frías y no reflejan la realidad. Coges por ejemplo las estadísticas de emprendimiento en Euskadi y las de Andalucía, y hay una diferencia enorme: parece que allí todo el mundo emprende. Pero la diferencia está, primero, en la necesidad que obliga a mucha gente a emprender. Y luego también los fracasos son muchísimo mayores. Porque la calidad del emprendimiento...

-¿Cree que, en materia de ayudas y asesoramiento, es un buen momento para emprender?

-Una cosa que tiene buena Bizkaia es que la red de emprendimiento es impresionante, con una gran cantidad de agentes públicos, privados y otros voluntarios, como nosotros. A veces pienso que estamos demasiados. Nunca un emprendedor ha tenido mejor asesoramiento. En ocasiones nos interferimos nosotros mismos porque igual no hay suficiente emprendimiento para mantener toda la estructura.

-Ustedes quieren trasvasar ese conocimiento y talento acumulado. ¿Qué piensan cuando oyen que muchas empresas, algunas de ellas muy grandes e importante, quieren prejubilar a trabajadores en la cincuentena?

-Las personas de nuestra condición tenemos mucho que aportar a los demás. Y debemos de hacerlo, porque tenemos cada día una vida más longeva en buenas condiciones físicas y mentales. En ese tiempo es importante que nos mantengamos activos y que transmitamos nuestra experiencia a otras personas. No sólo del mundo del emprendimiento. También en el ámbito de la jubilación activa. En ese sentido desde Bilbao hemos desarrollado un programa que consiste en una jornada de formación para quienes aún no se han jubilado para que vean en qué consiste ese tránsito del mundo del trabajo a la jubilación. Y que sea lo más suave y con la máxima información posible. Porque de entrada pensamos que la jubilación es el paraíso. Que va a ser una vida totalmente placentera y saludable. Y la realidad no siempre es así. También tenemos una página web (https://jubilacionactiva.eus) con información sobre actividades que una persona puede hacer cuando se haya jubilado.