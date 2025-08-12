El anzuelo de los bancos para captar clientes: hasta 720 euros en efectivo Las entidades financieras despliegan atractivas ofertas para sumar nuevos usuarios. Pero ojo con la letra pequeña

Jorge Murcia Martes, 12 de agosto 2025, 00:11

El escenario de bajos tipos de interés, que ha mermado la rentabilidad de los depósitos y otros productos de ahorro, animan a los bancos a intensificar su política comercial mediante agresivas campañas para captar clientes. Y una de las estrategias más extendidas es el regalo de dinero en efectivo. Los tres grandes bancos españoles -BBVA, Santander y CaixaBank- utilizan ese anzuelo, pero no son los únicos. Según un análisis del comparador de productos financieros HelpMyCash, al menos una docena de entidades financieras regala dinero a sus nuevos clientes.

En el caso del banco vasco, lanzó el pasado 1 de julio una promoción que permite obtener hasta 760 euros el primer año -63 euros al mes- a los clientes que contraten su Cuenta Online en función del uso de determinados productos y servicios. En concreto, cada mes paga hasta 10 euros por usar Bizum, y otros tantos por utilizar la tarjeta de débito y domiciliar algún recibo del hogar. Por su parte, llevar al banco una nómina o pensión se premia con hasta 33 euros al mes.

Santander premia con 400 euros la domiciliación de una nómina de al menos 2.500 euros y dos recibos mensuales, mientras que CaixaBank ofrece un incentivo de 250 euros a los nuevos clientes de su Cuenta Online Sin Comisiones.

Por su parte, Cetelem ha lanzado dos nuevas cuentas y una promoción de hasta 250 euros en efectivo a cambio de domiciliar una nómina u otros ingresos recurrentes durante seis meses, más otros 30 euros por la domiciliación de dos recibos durante tres meses.

Promociones que se suman a otras que llevan más tiempo en el mercado. Como la de Abanca, que premia con hasta 500 euros la domiciliación de una nómina y una permanencia de dos años.

Letra pequeña

Según HelpMyCash, no sólo han aumentado los incentivos, sino que «se han relajado los requisitos», especialmente en los compromisos de permanencia. Algunos bancos incluso los han eliminado, «de manera que el cliente puede irse cuando quiera y no tiene que devolver el dinero que haya ganado hasta ese momento. Los meses que el cliente cumple los requisitos recibe un incentivo y los que no, no recibe nada».

Estos premios permiten al banco fidelizar al cliente nuevo, que tal vez con el paso del tiempo pueda acabar suscribiendo otros productos más rentables para el banco. Por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, seguros o fondos de inversión. Precisamente la de la fidelidad es, según un estudio del comparador publicado el año pasado, una de las asignaturas pendientes de los bancos: ocho de cada diez clientes no descartaba cambiar de entidad financiera.

Los expertos HelpMyCash advierten sobre la letra pequeña de estas promociones, y aconsejan «leer atentamente» las condiciones de cada una de ellas. Por ejemplo, qué requisitos hace falta cumplir, y durante cuánto tiempo. Algunas entidades financieras exigen hasta cuatro años de vinculación a cambio de importes que otros bancos ofrecen «por mucho menos». «Incumplir una permanencia, incluso por causas sobrevenidas, supone el pago de una penalización, por eso, es importante asegurarse de que la permanencia no sea excesiva», subrayan fuentes del comparador.

