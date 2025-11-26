Ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones: la reforma que la OCDE propone a España El organismo plantea una serie de medidas para controlar el gasto y evitar un aumento de la presión fiscal sobre los trabajadores

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha dado un tirón de orejas al Gobierno central en el informe plurianual con el que hace una radiografía de la economía española. Si a corto plazo dibuja un escenario de crecimiento alentador, en el largo ve ciertas sombras debido al envejecimiento de la población. Por ello, pone el foco en algunas posibles medidas a tener en cuenta, entre ellas la reforma del sistema actual de las pensiones. Con ello, el organismo considera que se controla el gasto y se evita un aumento de la presión fiscal sobre los trabajadores

En cuanto al gasto, su propuesta supone un impacto del 0,2% del PIB, unos 3.400 millones, parte de ellos debido a su cambio en las pensiones. Invitan a eliminar las diferencias basadas en la edad y las cotizaciones a las pensiones para los beneficiarios de las prestaciones por desempleo (+11.900 millones); restablecer un mecanismo en la pensiones de ajuste a la esperanza de vida (+17.000 millones). Y una última que más ha llamado la atención: la ampliación del período de referencia para el cómputo de los derechos de pensión a 35 años (+15.300 millones).

Actualmente, en España se toma en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años previos a la jubilación para hacer el cálculo correspondiente. Hay que tener en cuenta que en 2026 comienza un periodo transitorio de doce años en el que se ofrece una fórmula alternativa si resulta más beneficiosa: calcular la pensión con los últimos 29 años cotizados, descartando los dos peores de cotización. Cabe recordar que para tener derecho a una pensión contributiva se requiere un mínimo de quince años cotizados, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los quince años inmediatamente anteriores. En este caso, los trabajadores tendrán derecho solo a un 50% de su base reguladora, que se calcula dividiendo el importe de la base de cotización del trabajador durante el mes anterior a la prestación entre el número de días a los que se refiere la cotización).

Según explica la Seguridad Social, en España la edad legal de jubilación va retrasándose paulatinamente (en 2023 está fijada en 65 años con un período de cotización de 37 años y 9 meses o más y si ese período es menor, en 66 años y 4 meses), aunque también es posible adelantarla. «La jubilación anticipada puede ser voluntaria, se puede solicitar a partir de que falten dos años para llegar a la edad ordinaria de jubilación y se podrá acceder con un período mínimo de cotización de 35 años», apunta. Eso sí, se aplica un coeficiente reductor que penaliza la cantidad final que se recibirá en la pensión.

En su informe, la OCDE propone a España un ajuste extra de casi 7.000 millones, incluyendo dicha reforma de las pensiones, además de las prestaciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que las finanzas públicas de España han seguido mejorando, aunque considera que la consolidación fiscal sigue siendo esencial para encaminar la deuda hacia una tendencia a la baja a medio plazo. La batería de medidas que propone tiene un impacto agregado sería equivalente al 0,4% del PIB, unos 6.800 millones de euros.

La OCDE subraya la importancia de un reequilibrio de la combinación tributaria «hacia impuestos menos distorsionadores», ya que el sistema tributario español afronta diversas deficiencias que lastran la productividad y la recaudación, destacando la elevada carga para los impuestos sobre el trabajo, en particular las cotizaciones a la seguridad social, que desincentiva el empleo y la creación de puestos de trabajo, mientras que los impuestos al consumo se mantienen bajos.

Por último, la OCDE insiste en la importancia de mejorar la priorización del gasto público, que se mantiene alrededor del promedio de la OCDE, pero cuya composición sigue estando «muy sesgada» hacia las transferencias corrientes, en particular las pensiones y las prestaciones por desempleo, al tiempo que la inversión pública ha caído significativamente debido a las políticas de austeridad fiscal implementadas durante la crisis financiera mundial. «La inversión en educación, servicios públicos y asuntos económicos sigue siendo comparativamente inferior al promedio de la OCDE y la UE, lo que subraya la necesidad de crear margen para el gasto que impulse el crecimiento», advierte la institución.

Según las estimaciones de la OCDE, con las políticas actuales, la ratio deuda/PIB disminuiría temporalmente, pero la deuda aumentaría significativamente a medio plazo, por lo que plantea una serie de reformas fiscales y de las pensiones, con un impacto agregado del 0,4% del PIB, unos 6.800 millones de euros, que encaminarían la deuda hacia una senda decreciente.

