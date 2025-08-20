El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un agente inmobiliario defiende pedir dinero por hacer una oferta por un piso: «Genera mayor confianza»

Sergio Gutiérrez suele abordar algunas cuestiones del sector en sus redes sociales

G. C.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:43

Con la crisis del mercado de la vivienda espoleando cada vez más los precios, los compradores se lo piensan dos veces a la hora de dar el paso y comprar un piso en propiedad. Cada inmobiliaria establece sus normas y ofrece sus servicios con unas condiciones particulares. Algunas pueden chocar, como los casos en los que se pide dinero a los interesados para poder hacer una oferta de compra. Esta medida, que genera cierta indignación, ha sido defendida por el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez.

«Vi el vídeo de una señora explicando que le pedían dinero por hacer una oferta para comprar un piso. No hablamos de una reserva ni las arras. Solo hacer una oferta para intentar pedir una rebaja. Y la señora decía que no era justo», exponía el creador de contenido.

Gutiérrez se ha respaldado en tres puntos para defender la medida. La primera es que «esa inmobiliaria ha sido contratada por el propietario y tiene que protegerlo jurídica y emocionalmente». «Si haces una oferta y no la aceptan, te devuelven el dinero. Eso es un depósito y eso genera mayor confianza al vendedor a la hora de valorar la oferta».

El profesional explica que se ha encontrado situaciones en las que la gente hace «ofertas como hobby» y luego «desaparece». «¿Sabes lo duro que es para una familia que tiene todos los recuerdos de su vida en un piso recibir una oferta, llegar a un acuerdo y que el comprador desaparezca con cualquier excusa?», propone. «Si piden el deposito se aseguran que no desapareces y que vas en serio», zanja.

