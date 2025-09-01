Un abogado da el truco definitivo a los inquilinos para evitar engaños con la fianza: «Es muy sencillo» El experto en leyes da un consejos para este áspero aspecto entre partes en un alquiler

La fianza de una vivienda es uno de los aspectos más problemáticos entre caseros e inquilinos. Un aspecto áspero para el que ha arrojado una solución en redes sociales el abogado Alberto Sánchez. «Para evitar que te engañen y se queden con tu fianza de un contrato de alquiler hay un truco muy sencillo», pone sobre la mesa sobre un mercado tensionado y con los precios al alza, lo que complica de forma considerable el acceso a la vivienda, sobre todo entre los más jóvenes.

En ocasiones, los propietarios se escudan en algún desperfecto para quedarse la fianza, cantidad que suele equivaler a uno o dos meses de mensualidad. Es un aspecto que, de todas formas, regulan las autonomías en España a través de la Ley de Vivienda como marco general. «El día que entres en la vivienda haz un reportaje de vídeo o fotográfico del estado de la vivienda», sugiere a sus seguidores. «Cualquier cosa que esté estropeada o manchada, lo tienes que sacar en este reportaje aparte de lo que no esté. Lo más completo que puedas, ese reportaje se lo mandas al propietario por email», matizaba.

Y explica el motivo. «De esta manera, dejas constancia no solo del estado del inmueble sino de la fecha en la que hiciste el reportaje, las fotografías». Lo que luego hay que hacer es «exactamente la misma operación del estado del inmueble» el día que se abandone la vivienda. «Vas a tener dos juegos de fotografías o de vídeo que van a demostrar exactamente lo que has estropeado y lo que no. Si después el propietario no quiere devolverte la fianza arguyendo cualquier cosa, le puedes demandar», señalaba.

«Recuerda que por menos de 2.000 euros no necesitas ni abogado ni procurador, puedes ir tú directamente a los tribunales y con esta prueba va a ser mucho más fácil que consigas que te devuelva la fianza», zanjaba Sánchez.

