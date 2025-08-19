El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

180 euros de multa y el pago de costas por no devolver un Bizum de 20 euros

La remitente denunció al receptor por apropiación indebida presentando como prueba los mensajes en los que reclamaba el dinero

I. B.

Martes, 19 de agosto 2025, 00:40

Nos puede pasar a todos. Acordamos pagar una pequeña cantidad a través de Bizum y, como en la aplicación los contactos no aparecen tal cual figuran en nuestra agenda, nos equivocamos y acabamos enviando el dinero a un destinatario erróneo. De inmediato es ingresado en la cuenta de ese tercero y tu única posibilidad de recuperarlo es apelando a su buena voluntad. Y eso, buena voluntad, es lo que le faltó a un vecino de Benavente, cuando en agosto de 2023 decidió ignorar la petición de la remitente de veinte euros enviados por equivocación.

La mujer, vecina de la misma localidad, reclamó el dinero en repetidas ocasiones hasta que finalmente, y pese al bajo importe de la operación, denunció al receptor presentando los mensajes como prueba. Durante el juicio, el acusado alegó que todo se debía a un malentendido y que se había ofrecido a devolver el dinero, pero el Juzgado de Instrucción de Benavente concluyó que existía ánimo de lucro y le condenó al pago de un mes de multa (a razón de seis euros diarios, un total de 180) más las costas judiciales como autor de un delito leve de apropiación indebida.

El condenado recurrió ante la Audiencia Provincial alegando la falta de pruebas de cargo suficientes «para desvirtuar el principio de presunción de inocencia» y «la infracción de los principios que imperan en derecho penal», tanto el de presunción de inocencia como el de 'in dubio pro reo' (en caso de duda, a favor del reo).

Sin embargo, los tribunales han respaldado la sentencia anterior y han dado por buenos «unos hechos que, aun siendo negados por el denunciado, han resultado acreditados» y subrayando que «no consta que haya procedido a la devolución del dinero que reconoce haber recibido». Esto supone que confirma la sentencia del Juzgado de Instrucción, aunque, a diferencia de como ocurrió entonces, las costas del nuevo proceso se pagarán entre ambas partes.

