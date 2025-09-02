11.000 euros en 21 meses: el importante subsidio del SEPE para aquellos sin derecho a paro y con cargas familiares El Servicio Público de Empleo Estatal cuenta con una ayuda para aquellos que no cuentan con cotizaciones suficientes para percibir la prestación contributiva

El SEPE cuenta con un subsidio específico para aquellos desempleados que no tienen acceso a paro y que, por tanto, no pueden acceder a la modalidad más habitual, la que se otorga por agotamiento de la prestación contributiva. Se trata de una ayuda que, además, tiene una mayor duración para aquellas personas con cargas familiares.

El acceso a este subsidio por cotizaciones insuficientes es más laxo si se compara con el otorgado por agotamiento del paro. En el caso de este primero, se destina a aquellas personas que no han cotizado al menos 360 días durante los últimos seis años para poder acceder al paro, requisito indispensable para acceder al otro subsidio, el 'convencional'.

En resumen, con el subsidio de cotizaciones insuficientes, aquellos que acrediten responsabilidades familiares y superen los seis meses de cotización (180 días), podrían optar a la ayuda durante un máximo de 21 meses. En total, a lo largo de ese tiempo se cobrarán 10.980 euros. Las cuantías se establecen en tramos de esta manera:

-Los 6 primeros meses: los perceptores cobrarán el 95% del IPREM (570 euros, con el IPREM actual). Suman 3.420 euros.

-Los 6 meses siguientes: el 90% del IPREM (540 euros). En total, 3.240 euros.

-El resto de tiempo: 80% del IPREM (480 euros). Serían nueve meses, unos 4.320 euros.

¿Y si no se cuenta con cargas familiares? Hasta que se aprobase el nuevo Real Decreto que entró en vigor el pasado 1 de noviembre, el SEPE exigía a los desempleados sin cargas familiares haber cotizado al menos seis meses para acceder a esta ayuda específica. Ahora, la nueva normativa permite el acceso al subsidio a los parados sin cargas con tan solo 90 días cotizados, tres meses.

En el caso de tener en los seis meses anteriores varias situaciones legales de desempleo, explica el SEPE en su web, «se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de una prestación contributiva anterior u otro subsidio». En resumen, la nueva normativa permite acceder al subsidio a una persona sin cargas familiares que ha cotizado entre tres y cuatro meses. La ayuda será por un periodo de tres meses máximo, 570 euros mensuales. Si el periodo cotizado supera los cuatro, pero no sobrepasa los cinco, serán cuatro meses de prestación. Y, si se roza el medio año, se queda en cinco.