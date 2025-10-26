El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles

El presidente de EE UU actúa en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses que fue difundida durante el Campeonato Norteamericano de Béisbol en Ontario

T. Nieva

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:02

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que aumentará un 10% los aranceles a Canadá , un día después de que rompiera las relaciones ... comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses que fue difundida durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol en Ontario. Los aranceles sectoriales globales que impuso EE UU, en particular sobre los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  3. 3 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  4. 4 La Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre riega de millones una de las provincias más pobres de España: comprobar resultados online
  5. 5 Detenido por quemar cinco contenedores, un vehículo y la persiana de una lonja en el Casco Viejo
  6. 6

    El conductor de un coche insulta y escupe a un chófer de Bizkabus en Barakaldo
  7. 7

    Christiania, la comuna hippie de Copenhague
  8. 8 Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador»
  9. 9 Elena Monje, farmacéutica: «Sacar la pierna de la sábana mientras duermes tiene su explicación científica»
  10. 10

    Un Athletic penoso cae con justicia ante el Getafe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles

Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles