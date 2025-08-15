El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente El metro sufre retrasos en la Línea 1 durante la tarde de este viernes
El presidente estadounidense Trump sube al Air Force One para partir hacia Alaska, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin Reuters

Trump avanza que aranceles a los chips llegarán pronto y que podrían alcanzar el 300%

Avanza que las tasas serán más bajas al principio para permitir a las empresas desarrollar la fabricación nacional en EE UU y que luego las subirá «considerablemente»

C. Cándido

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:01

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este viernes que anunciará aranceles sobre las importaciones de acero y chips semiconductores en las próximas semanas. « ... Estableceré aranceles la próxima semana y la siguiente sobre el acero y, diría yo, los chips y semiconductores«, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska para tratar el futuro de la guerra en Ucrania.

