El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este viernes que anunciará aranceles sobre las importaciones de acero y chips semiconductores en las próximas semanas. « ... Estableceré aranceles la próxima semana y la siguiente sobre el acero y, diría yo, los chips y semiconductores«, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska para tratar el futuro de la guerra en Ucrania.

En declaraciones recogidas por Reuters, el dirigente republicano afirmó que los gravámenes serán más bajos al principio para permitir a las empresas desarrollar la fabricación nacional el país y que luego subirían considerablemente, siguiendo el patrón que también ha esbozado para los aranceles sobre los productos farmacéuticos. No concretó qué tasa aplicará finalmente pero sugirió que podrían llegar al 300%.

«Voy a establecer una tasa que será más baja al principio, lo que les dará la oportunidad de entrar y desarrollarse, y muy alta después de un cierto periodo de tiempo», adelantó Trump. El inquilino de la Casa Blanca se mostró convencido de que las empresas optarán por fabricar en el país estadounidense en lugar de enfrentarse a aranceles elevados.

El pasado mes de febrero, EE UU aumentó los aranceles sobre el acero y el aluminio a un 25% fijo, pero en mayo anunció que duplicaría la tasa al 50% para impulsar a los fabricantes nacionales. Trump dijo la semana pasada que impondría un arancel del 100% a las importaciones de semiconductores, pero que las empresas que se comprometieran a aumentar la fabricación en Estados Unidos quedarían exentas. Sus declaraciones se produjeron junto con el anuncio de que Apple invertiría 100 000 millones de dólares adicionales en su mercado nacional.