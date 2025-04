Trump amenaza con aranceles adicionales del 50% para China El presidente estadounidense asegura que los aplicará a partir del 9 de abril si el país asiático no retira los gravámenes

Gonzalo Ruiz Lunes, 7 de abril 2025, 17:51

Donald Trump sigue echando más gasolina. En pleno 'lunes negro' en el que se ha desatado el pánico en las Bolsas mundiales, el presidente ... estadounidense acaba de anunciar que impondrá unos aranceles adicionales del 50% a China si el Gobierno de Xi Jinping no retira su amenaza de imponer unos gravámenes de represalia del 34% a EE UU. Tras el anuncio del magnate republicano el miércoles de imponer unas tasas del 34% a todos los productos chinos (sumados al 20% que ya tenían), Pekín contraatacó de manera equitativa el viernes, anunciando aranceles del 34%. No obstante, el inquilino de la Casa Blanca acaba de lanzar un comunicado a través de su red social advirtiendo de que «si China no retira su amenaza antes de mañana, a partir del 9 de abril les impondremos un arancel adicional del 50%», lo cual elevaría la tasa de las importaciones chinas hasta el 104%.

En el mensaje, Trump sostiene que «a pesar de mi advertencia de que cualquier país que tome represalias contra EE UU será inmediatamente respondido con aranceles nuevos, China anunció aranceles del 34% contra nosotros, además de sus subsidios ilegales a empresas y la manipulación masiva de la moneda a largo plazo». Asimismo, ha advertido a Pekín de que se suspenderán todas las conversaciones. El inquilino de la Casa Blanca aseguró el viernes que «China ha jugado mal sus cartas y ha entrado en pánico», y que es «lo único que no pueden permitirse». Además de ello, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confirmado que «más de 50 países» ya se han puesto en contacto con el Gobierno de EE UU para sentarse a negociar. «Veremos si lo que tienen para ofrecer es creíble», ha añadido. Uno de los países que ya ha entablado conversación con Trump es japón. El presidente así lo ha confirmado este lunes: «Esta mañana he hablado con el primer ministro japonés. Va a enviar un equipo de alto nivel para negociar. Han tratado muy mal a Estados Unidos en materia de comercio. No se llevan nuestros coches, pero nosotros nos llevamos MILLONES de los suyos. Igual con la agricultura y muchas otras cosas», ha remarcado. También ha añadido que estas negociaciones «serán duras, pero justas». Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, ya se encuentra en Washington para negociar las condiciones. Es el primer líder extranjero que consigue reunirse con la Administración Trump.

