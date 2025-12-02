El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Protesta de los trabajadores de Uber en Bilbao. E. C.

Los tribunales condenan a Uber a utilizar el convenio de viajeros de Bizkaia

ELA ya ha interpuesto 70 demandas individuales a las empresas que gestionan el servicio en el territorio para reivindicar unos salarios más altos y unas jornadas de hasta 1.720 horas

Sergio Llamas

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:01

Las empresas que gestionan la plataforma Uber en Bizkaia deberán aplicar el convenio colectivo de transporte de viajeros por carretera acordado para este territorio. Así ... lo estima el fallo dictado la pasada semana por el juzgado de lo social número 2 de Bilbao, amparándose en una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Las firmas denunciadas -Ares Capital y Moove Cars- se negaban a aplicar al considerarlo un caso particular.

