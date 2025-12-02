Los tribunales condenan a Uber a utilizar el convenio de viajeros de Bizkaia

Las empresas que gestionan la plataforma Uber en Bizkaia deberán aplicar el convenio colectivo de transporte de viajeros por carretera acordado para este territorio. Así ... lo estima el fallo dictado la pasada semana por el juzgado de lo social número 2 de Bilbao, amparándose en una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Las firmas denunciadas -Ares Capital y Moove Cars- se negaban a aplicar al considerarlo un caso particular.

Los tribunales dan la razón a ELA, que ya ha interpuesto 70 demandas individuales en este mismo sentido para reclamar las diferencias salariales entre lo que actualmente perciben los trabajadores de Uber y lo que recoge el convenio de transporte de viajeros para Bizkaia. Según destacan, este marco recoge unos salarios que de partida se sitúan en 10.000 euros más al año, así como una serie de pluses que actualmente no perciben. También, advierte el sindicato, las jornadas fijadas pasarían a ser de 1.720 horas.

La plantilla de Uber en Euskadi lleva casi un año en huelga para reividicar una mejora en sus condiciones de trabajo. Los trabajadores se mueven en torno a un salario mínimo interprofesional con jornadas «totalmente desreguladas», según vienen denunciando, y que en algunos casos se traducen en hasta 12 horas al día para finalmente computar la mitad como tiempo de trabajo.

Pago de la demanda

El fallo dictado por el juzgado de lo social de Bilbao el pasado 28 de noviembre, y contra el que cabe recurso ante el TSJPV, condena a la empresa a abonar a la demandante, con una antigüedad que se remonta hasta el 15 de junio de 2023, el pago de 5.049,47 euros más los intereses legales de demora. Según admite la sentencia, se declara de aplicación el convenio colectivo de transporte de viajeros por carretera de Bizkaia, como ya aplicó el Superior vasco en julio de 2024, en una decisión que ya definía cuál debía ser el acuerdo aplicable a esta materia.