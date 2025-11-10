«El traspaso será más útil en tanto el Gobierno vasco sea capaz de dedicarle recursos y personas»

Las intenciones son buenas, pero es pronto para que las empresas vascas perciban mejoras. El responsable de empleo de Confebask, Carlos Pereda, lo tiene claro. « ... La competencia será más útil en tanto el Gobierno vasco sea capaz de dedicarle recursos y personas», afirma, y añade que dada la situación actual las empresas grandes pueden encontrar una oportunidad en recurrir a esta mano de obra, «pero no las pymes». «Para ellas supone una gestión muy complicada. Al negocio en el que se va a jubilar este año un fontanero no le resuelven el problema y mientras van quedando pocos perfiles en las listas de desempleo que se adapten a sus necesidades».

Además hay otra dificultad que salvar, la del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Un listado que se publica cada tres meses, pero que lleva tiempo «desfasado» aunque define las profesiones para las que se puede recurrir a la contratación en origen Solo hay dos excepciones: que la oferta de trabajo haya sido publicada antes en Lanbide, sin ser cubierta, o que se trate de inmigrantes de Perú y Chile, que disponen de un acuerdo con España.

El problema es que actualizar este listado es un proceso costoso y motivo de conflicto. La parte social quiere garantizar que primero se da salida a los demandantes de empleo del territorio, apostando por programas de formación. «Lo que ocurre es que las personas que siguen de alta en Lanbide no tienen prácticamente ningún estudio y nuestra economía es de alto valor añadido, por lo que necesita profesionales de alto nivel», alega Confebask.

Quienes más notan los retrasos son los demandantes del arraigo, y quienes tramitan sus permisos. Por eso alarma que en consultoras como Kontor Abogados adviertan que no están recibiendo las resoluciones a las solicitudes presentadas. «Ahora parece que no contestan», advierte un miembro del despacho, Pedro Cabezas, quien por otro lado reco