La tasa de paro sube al 10,45% con el fin del verano a pesar de marcar un récord histórico de ocupados La cifra de trabajadores se mantiene otro trimestre más por encima de 22 millones pero los parados suben en más de 60.000 personas

José A. González Viernes, 24 de octubre 2025, 09:05 | Actualizado 09:19h. Comenta Compartir

Una de cal y otra de arena dejan los datos del tercer trimestre de 2025 de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El número de trabajadores en España vuelve a marcar un récord histórico al sumar 118.400 nuevos ocupados entre julio y septiembre para dejar la cota por segundo trimestre consecutivo por encima de los 22 millones, concretamente en 22.387.100. Sin embargo, el final del verano también deja su mella en las bases de datos estadísticos con una alza de la tasa de paso que pasa del 10,29% -la más baja del 2T desde 2008- hasta el 10,45% actual tras sumar más de 60.000 parados.

A pesar de este repunte de 0,16 décimas porcentuales más que en primavera, en términos anuales el dato es inferior en 0,8 puntos porcentuales y situarse en mínimos de 2007 -antes de la Gran Recesión- en el periodo julio-septiembre. Sin embargo, un mes más, la tasa se resiste a caer de la barrera del 10% marcada por el Ejecutivo de Sánchez como «pleno empleo».

Mientras que la cifra de parados roza mínimos de la pasada década con 2,6 millones, el número de ocupados se dispara en un tercer trimestre que aglutina la temporada alta estival y suele ser positivo para la creación de empleo por la resistencia del turismo en los meses analizados.

A pesar de ello, la ganancia de empleo -118.400 ocupados- es de tan solo un 0,53%, algo más reducida que en el mismo periodo del anterior y que en ejercicios anteriores.

La tendencia es positiva para los meses de julio a septiembre, marcados por la temporada alta turística, pero la ganancia de empleo trimestral, de 118.400 ocupados, un 0,53% más, ha sido algo más reducida que en el mismo periodo del año anterior (cuando fue el 0,64%) y que en los años anteriores. No obstante, el patrón de las últimas estadísticas del INE en estos meses analizados demuestra que las contrataciones veraniegas se están adelantando a la primavera para encarar la temporada estival. Este 2025 -como también ocurrió anteriormente- del primer al segundo trimestre la ocupación creció en medio millón de personas, frente a los 118.400 nuevos ocupados incorporados del segundo al tercero.

