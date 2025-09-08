El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo (i) y Pepe Álvarez, respectivamente. Efe

Los sindicatos se manifestarán frente al Congreso el día clave para la reducción de la jornada

«Esto va a ser como una pesadilla», advierten a los grupos políticos, a los que acusan de «secuestrar» la voluntad popular si tumban el debate de esta medida que afecta a 12 millones de trabajadores

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:21

Los sindicatos cogen nuevo protagonismo en la batalla para reducir la jornada laboral que se dirimirá en este miércoles en el Congreso, cuando se votan ... las enmiendas a la totalidad que pueden tumbar la ley estrella de Yolanda Díaz y volver a la casilla de salida de una medida que recortaría el horario de unos 12 millones de trabajadores. Por eso, ese mismo miércoles UGT y CC OO convocan a los trabajadores a movilizarse, en Madrid frente al Congreso y en la mayor parte de las provincias españolas para que presionar a los diputados y que «a la hora de votar reciban ese calor».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  3. 3 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  4. 4 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  5. 5

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  6. 6

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  7. 7

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  8. 8

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  9. 9

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada
  10. 10

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los sindicatos se manifestarán frente al Congreso el día clave para la reducción de la jornada

Los sindicatos se manifestarán frente al Congreso el día clave para la reducción de la jornada