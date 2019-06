Los sindicatos aseguran que la segunda huelga del metal ha repetido el éxito de la primera Concentración de trabajadores en el BEC. / Pankra Nieto Las centrales, unidas por una vez, tienen convocado otro paro para mañana ANA BARANDIARAN Bilbao Jueves, 6 junio 2019, 12:34

En una unión muy poco habitual dado sus continuos enfrentamientos, los cuatro principales sindicatos vascos –ELA, CC OO, LAB y UGT– se han concentrado esta mañana frente al BEC para reivindicar el éxito de la segunda huelga en el metal de Bizkaia y presionar a la patronal, FVEM, en las negociaciones para renovar el convenio colectivo, que afecta a 50.000 trabajadores. «El seguimiento está siendo, como mínimo, similar a la del primer paro», señalaron en ELA, en referencia a la movilización del 23 de mayo, cuando, según cálculos de las centrales, se alcanzó un respaldo de entre el 70% y el 80%. La federación vizcaína del metal no estaba todavía en disposición de dar su balance.

Los sindicatos ya han advertido de que no van a parar hasta que la patronal no responda a sus propuestas recogidas en una plataforma conjunta del 10 de mayo. De hecho, ya hay convocada una nueva huelga para mañana viernes y otras dos para los días 20 y 21 de junio. A su juicio, la parte empresarial no solo no ha atendido sus exigencias sino que ha dado pasos atrás en algunos puntos.

La subida salarial es uno de los principales focos de conflicto. Los sindicatos piden un aumento sobre tablas del IPC más 2% cada año, incluyendo 2018. Pero no solo eso. También exigen un aumento en los salarios reales del IPC más 1% anual, que se aplicaría en las empresas que ya tienen mejoras respecto al convenio. Buscan con ello recuperar el poder adquisitivo que dicen haber perdido desde que decayera el convenio de eficacia limitada únicamente suscrito por CC OO y UGT para el periodo 2008-2011.

La FVEM discrepa totalmente de su visión. Asegura que no ha habido ninguna pérdida de poder adquisitivo porque entre 2008 y 2018 los salarios del metal en Bizkaia subieron 1,04% por encima del IPC acumulado en el mismo periodo. «Su reivindicación en este sentido no tiene base», sostiene. Su oferta consiste en una subida del IPC más 1% para este año y el IPC más 0,5% para 2020. En opinión de los sindicatos hay un retroceso respecto a su propuesta de hace seis meses, que también recogía un alza para 2018.

La patronal advierte, asimismo, de que no puede ceder a la petición de elevar los salarios reales y no solo las tablas. «Es inasumible negociar subidas desde el convenio sectorial en aquellas empresas que ya han incrementado los salarios de manera continuada en años precedentes», alega.

También hay discrepancias en las negociaciones en otras materias como la flexibilidad, el derecho de subrogación y la limitación tanto de la eventualidad como de las empresas de trabajo temporal.