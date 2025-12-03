El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EP

La Navidad generará casi medio millón de empleos en España, un 4,7% más

La hostelería liderará el repunte de las contrataciones, frente al menor ritmo en transporte o logística, según Randstad.

C. P. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:39

La resistencia de la economía y del mercado laboral, que permiten anticipar más ganas de consumir enrte las familias, anticipa una nueva campaña de Navidad ... más que positiva para el empleo. Según un análisis de Randstad, este año se generarán 452.950 puestos de trabajo para cubrir una demanda en aumento en una época -entre el Black Friday y las rebajas de enero- que, entre otras cosas, aglutina un tercio de las ventas totales de los comercios.

