Los médicos será una de las profesiones que sufrirá la falta de relevo. R. C.

Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de las jubilaciones del baby boom

Solo las grandes metrópolis podrán compensar los puestos de esta generación, advierte Fedea, que alerta de que los extranjeros también envejecen

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:45

No habrá relevo para la oleada de jubilaciones que se vivirá en España a partir de esta próxima década a consecuencia del retiro de la ... generación del 'baby boom'. Solo las grandes metrópolis como pueden ser Madrid y Barcelona conseguirán cubrir los puestos que dejarán vacantes nuestros mayores, pero en la mayor parte de comunidades autónomas se registrará un déficit de mano de obra, sobre todo en profesiones cualificadas.

