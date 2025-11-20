El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gobierno eleva su oferta de subida salarial para los funcionarios al 11% en cuatro años

Los sindicatos vuelven a rechazar la propuesta y exigen incrementar el 4% propuesto para 2025 y 2026 o saldrán a las calles

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

El Gobierno ha mejorado mínimamente la oferta de subida salarial para los más de 3,5 millones de funcionarios: propone un incremento del 11% a ... repartir en cuatro años, durante el periodo 2025 a 2028. El aumento para este año (que se abonaría, por tanto, de forma retroactiva) y el que viene se mantiene en un tope del 4%, con el objetivo de no superar el techo de gasto.

