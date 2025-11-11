El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Desde Miribilla, Bilbao Basket-Brno
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. EP

El Gobierno se compromete a acortar plazos para la toma de posesión de nuevos funcionarios

Acuerda también con los sindicatos eliminar la tasa de reposición de forma progresiva y sustituirla por un mecanismo alternativo para contratar a nuevos empleados públicos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

Después de meses de bloqueo, el Gobierno y los sindicatos dieron este martes un nuevo paso adelante en la negociación del nuevo marco plurianual de ... relaciones laborales que planteará una mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos. Así, en la primera reunión dentro del calendario agendado la semana pasada, el Ministerio de Función Pública se comprometió ante CSIF, UGT y CC OO a agilizar y mejorar los procesos selectivos y acortar los plazos máximos entre la fecha en que se desarrolla una oposición hasta que el nuevo funcionario toma posesión de su nuevo puesto, según recoge el documento presentado en la mesa. Desde CSIF reclaman que en ningún caso este plazo pueda ser superior a un año, a semejanza de lo que ocurre con la educación (desde UGT extienden este margen hasta año y medio).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  7. 7

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  10. 10

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno se compromete a acortar plazos para la toma de posesión de nuevos funcionarios

El Gobierno se compromete a acortar plazos para la toma de posesión de nuevos funcionarios