La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre
Manifestación de funcionarios. E. P.

Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%

Los sindicatos están muy cerca de dar su apoyo tras ofrecerles el Gobierno pagarles ya en diciembre un 2,5% de ese alza con carácter retroactivo desde enero

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:59

Comenta

El Gobierno está muy cerca ya de cerrar un acuerdo con los sindicatos que supondrá una subida salarial del 11% para los funcionarios durante los ... próximos cuatro años, lo que implicará que los más de 3,5 millones de trabajadores públicos ganen unos 4.600 euros más en 2028. Así, el sueldo medio para un funcionario escalará hasta los 44.536 brutos al año, que, repartidos en las catorce pagas tradicionales, se traducirá en una nómina mensual de 3.181 euros, todo un récord.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

