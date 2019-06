En Euskadi hay 74 pactos sectoriales con salarios inferiores a 1.000 euros Raúl Arza, Maribel Ballesteros y el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino. / ignacio pérez UGT llama una vez más a los sindicatos abertzales a la negociación sectorial ante los casi 370.00 vascos sin acuerdos ERLANTZ GUDE Miércoles, 12 junio 2019, 01:50

UGT presentó ayer un informe donde revela que 74 de los 126 convenios sectoriales de Euskadi contemplan categorías con salarios inferiores a 1.000 euros. El documento está vinculado a la campaña 'Ponte a mil' lanzada por la central en 2017, y que exigía el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros en tres años.

El sindicato socialista recurrió al informe para reivindicar una vez más la negociación colectiva en un contexto donde el SMI se ha fijado por ley en 900 euros. Su líder en Euskadi, Raúl Arza, llamó a las centrales nacionalistas a retomar la negociación sectorial, ya que su concurrencia es clave para desbloquearla. Casi 370.000 trabajadores vascos (el 61%) tienen sus convenios decaídos o pendientes de renovar.

En el ámbito autonómico, el convenio de enseñanza privada reglada contempla menos de 1.000 euros para los asistentes en educación infantil y los aprendices; abundan a su vez estos sueldos en los centros de educación ambiental o granjas-escuela.

En el convenio del transporte de mercancías por carretera de Álava, los salarios son mayormente inferiores a esta cifra entre el personal administrativo. Entre el personal superior técnico hay una categoría que no la alcanza. Y cinco de los niveles entre el personal administrativo y técnico de la industria maderera se mueven por debajo de los 1.000 euros.

Oficinas y despachos

En el convenio vizcaíno de despachos de abogados -sin vigencia y con tablas de 1997-, nueve de sus once niveles no llegan a la cantidad mensual demandada. Asimismo, el mediático pacto laboral de oficinas y despachos -con tablas en su caso del año 2001- recoge varias categorías que no reciben 1.000 euros. Es el caso del ayudante de oficios varios y el auxiliar técnico, mientras que el conocido como botones se sitúa por debajo de 650 euros.

En Gipuzkoa, el convenio de trabajadores de la OTA -Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento- tiene una categoría en esta tesitura: el llamado mozo o peón, que no ingresa ni 900 euros. El convenio de oficinas y despachos -con tablas de 2007- deja fuera de la suma reclamada a encuestadores o clasificadores, entre otros.

Raúl Arza denunció que la subida del SMI a 900 euros puede no ser suficiente ante las «triquiñuelas» de empresas que lo aplican «de forma fraudulenta, sumando complementos como la antigüedad». UGT, enfatizó, prevé exigir a quienes lo incumplan el pago retroactivo.