La entrada en vigor del registro horario pilla a las empresas vascas sumidas en las dudas Los trabajadores de la planta de Mercedes en Vitoria pasan por el torno de acceso. / rafael gutiérrez Las patronales critican la complejidad de aplicarlo en muchos casos mientras los sindicatos cuestionan su efectividad ANA BARANDIARAN Domingo, 12 mayo 2019, 00:57

Hoy entra en vigor la ley que obliga a todas las empresas y autónomos con empleados a su cargo a llevar un registro de jornada que marque bien la hora de inicio y de finalización. Pero es muy posible que mañana, cuando acuda a su puesto de trabajo, no vea instalado un nuevo sistema de fichar. Las compañías solo han tenido dos meses de plazo desde que el Gobierno de Sánchez aprobó esta regulación para acabar con las horas extra no pagadas.

Se quejan de que no es tiempo suficiente para abordar un asunto de tanta complejidad. Alegan que puede ser sencillo de implantar en las fábricas o en bares; pero no en una ingeniería, una consultoría o un medio de comunicación. Las dudas -y las críticas- son muchas y las empresas vascas están estos días intentando resolverlas y analizando las distintas herramientas que hay en el mercado. Sin olvidar que deben negociar el sistema con la representación sindical. Muy pocas han iniciado conversaciones formales.

El Gobierno español, consciente de esta problemática, ha enviado un mensaje de tranquilidad en el sentido de que se va a dar un tiempo de gracia antes de imponer multas. Por su parte, la máxima responsable de la Inspección en Euskadi, Iciar González, explicó a EL CORREO días después de la aprobación de la ley que su foco va a estar en controlar «al comercio y la hostelería, donde hay una ubicación física clara y donde se concentra el fraude y la precariedad». Dejó claro que, de oficio, los inspectores no se van a lanzar sobre esos colectivos y actividades en los que tan difícil resulta llevar un control.

Pero claro, ella misma matizó que están obligados a atender las denuncias que les llegan. Y ahí es donde surgen muchos miedos. Porque si bien la multa por no tener registro no parece muy elevada -6.250 euros como máximo-, si se descubren horas extra no compensadas la sanción es alta, de hasta 206.265 euros, además de las correspondientes liquidaciones con la Seguridad Social. Así visto, puede parecer que es mejor no cumplir, aunque José Ramón Mínguez, de Barrilero, advierte de que «si no hay registro, la carga de la prueba pasará a la empresa».

La queja de las patronales y los despachos de abogados es que se haya generalizado la obligación de fichar a todos los sectores y colectivos, sin tener en cuenta la enorme dificultad que entraña en muchos casos: hay dudas con los comerciales, los trabajadores que prestan los servicios fuera (mantenimiento, averías), los viajes, las visitas a clientes... «Desde Inspección nos insisten en que es una herramienta para acotar los abusos en determinados sectores, pero entonces deberían haber acotado la obligación a esos sectores», señala Jon Bilbao, director del Área jurídico-laboral de Confebask.

Las patronales están venga a organizar jornadas informativas y, según explican, el aforo se les queda corto por el gran interés. Cebek celebró una este mismo viernes, con el jefe de Inspección de Bizkaia como invitado. «No hay instrucciones claras sobre cómo cumplir. La propia ley recoge la posibilidad de establecer en el futuro especificidades para sectores y categorías, pero no se sabe cuándo va a llegar ese desarrollo reglamentario. También se habla de una guía elaborada por Trabajo, pero no sé a qué esperan», explica Mikel Anderez, director del Área jurídico-laboral de Cebek.

«Todos estamos esperando matices de la Inspección», coincide Oihane Inchausti, de Deloitte. En la misma línea, Begoña de Frutos, de Garrigues, admite que las «empresas están muy liadas con el tema». Su consejo general es que se dé la instrucción de «no meter horas extra salvo autorización del superior».

Inspección pondrá el foco en comercio y hostelería, pero la obligación es para todos los sectores

Escepticismo

Por su parte, los sindicatos ya expresaron en su momento el enorme escepticismo ante una ley que creen que se ha descafeinado. Critican que no se haya establecido la obligación de adjuntar con la nómina el resumen mensual de las horas metidas y también que no se hayan endurecido las sanciones. Consideran que no tener registro sale barato y que hay pocos medios en la Inspección.

Aseguran que las empresas solo han empezado a contactarles en los últimos días. «Ha sido esta semana cuando hemos empezado a tener aproximaciones», dice Pello Igeregi, de ELA. «Yo creo que comenzarán a moverse a partir de ahora», comenta Marcial Moreta, de CC OO-Euskadi. Comprensivo, Pedro Marquina, de UGT-Euskadi, apunta que los empresarios «tienen que analizar bien todas las posibilidades antes de invertir en un software caro».

Según explican, muchas empresas van a tirar del método manual mientras aclaran dudas y ven qué herramienta telemática les encaja mejor. La plantilla rellenada a mano es el sistema que se ha impuesto en la hostelería, donde supuestamente se concentra el grueso del fraude de las horas extra. No es un método que le guste a la responsable de Inspección porque, advierte, los trabajadores firman lo que les pone el empresario.

Las empresas piden un desarrollo reglamentario con matices para algunos colectivos y sectores

«Pero es la opción menos complicada», defiende Héctor Sánchez, de Hostelería de Bizkaia. Así lo ven también en la cadena de restaurantes La Olla. «Desde el lunes tendremos plantillas diarias para nuestros 110 trabajadores», dicen.

A Sánchez le molesta que se ponga el foco en la hostelería cuando cree que «hay otros ámbitos como los despachos de abogados o las consultorías con muchos abusos». Al contrario, Iñaki Urresti, de la patronal de la construcción Ascobi, dice que ojalá la Inspección se movilice para poner fin a la competencia desleal de los que cometen fraude.

Se nota que el tema es muy delicado porque las empresas vascas consultadas se muestran muy reacias a explicar qué van a hacer. Incluso aquellas que lo tienen resuelto. Es el caso de Iberdrola, que llegó a un acuerdo con la representación sindical el pasado 24 de abril y solo detalla que al 70% de la plantilla se le cubrirá con sistemas informáticos. Euskaltel apunta que está planteando una solución digital para hacer el registro desde cualquier dispositivo; Sener, que ya cuenta con un sistema, e Idom, que lo estudia.

Tiendas, bares y restaurantes se decantan por el método manual de la plantilla

La banca, en el foco de las demandas sindicales, y las grandes cadenas de distribución se han refugiado en sus patronales estatales para pactar el registro dentro de la negociación colectiva sectorial. Así que no ha sido posible saber cómo encaran el reto entidades como BBVA.

El problema del abuso de las horas extra es muy grave en España. Se meten 6,5 millones a la semana y, de ellas, el 48% no se paga. Euskadi no está libre de este fraude y en su caso el porcentaje llega al 56%, en gran medida por las largas jornadas de los empleados de alta cualificación. «Para nosotros es habitual salir más tarde de las ocho y meter diez u once horas», se lamenta el trabajador de una ingeniería.

Lo que está por ver es si el registro sirve de algo. Por ahora, el principal beneficio está en las empresas que se dedican a vender sus solucines. «Estamos recibiendo un aluvión de peticiones», señalan en Solmicro, especializada en el negocio.