Díaz abre la puerta a mejorar el paro de los autónomos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abogado por reformar el cese por actividad de autónomos durante la Asamblea General de ATA ... en la que este lunes será reelegido su actual presidente y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, para un nuevo mandato de cinco años de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos.

En su intervención en el acto, Díaz ha reconocido que hay «margen de mejora» para el cese por actividad de los autónomos y que es necesario emprender una reforma del mismo, para lo que se ha puesto a disposición de las organizaciones de trabajadores por cuenta propia, aunque ha reconocido que no es su competencia. «Sé muy bien que la prestación por cese de actividad necesita una reforma. Yo sé muy bien lo que ustedes necesitan porque forman parte de su mundo y sé muy bien en mi ejercicio profesional que un profesional autónomo que hoy inste o solicite una prestación por cese de actividad es probable que tenga que acudir a los tribunales para que se le conceda lo mismo», ha señalado.

Aunque esta no es una competencia de su departamento -corresponde al de Seguridad Social de la ministra Elma Saiz- Díaz reconoce que la cuantía que percibe un trabajador por cuenta propia al cesar su actividad es «humilde» y habría que mejorarla, al igual que es necesaria una mejora en la conciliación y corresponsabilidad dentro del colectivo y equiparar la protección de los trabajadores por cuenta propia a los de los asalariados. «Es una misión de país», ha defendido. «Las personas autónomas que se vean expulsadas de su actividad profesional deben de disponer de una correcta protección social que me consta que hoy no existe», ha insistido, a la vez que ha trasladado su «complicidad» a las organizaciones de trabajadores por cuenta propia para avanzar en esta materia.

Asimismo, la vicepresidenta se ha comprometido para activar el arranque del órgano de participación institucional de los trabajadores por cuenta propia, el Consejo del Trabajo Autónomo, «que lleva décadas sin funcionar y me consta que estabais reclamando».

Adaptación de los autónomos a la reducción de jornada

Por otra parte, Díaz reconocido que la reducción de la jornada laboral no impacta de la misma manera sobre un trabajador por cuenta propia que sobre una gran empresa, pero se ha mostrado convencida de que mejorará la productividad y que espoleará el consumo interno. La titular de Trabajo ha saludado que el Consejo Económico y Social (CES) avalase por unanimidad la semana pasada un dictamente crítico con la reducción de la jornada laboral, el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital. «Sé muy bien que este debate fue muy difícil para ustedes y a pesar de ello han votado favorablemente», ha señalado. A su juicio, la medida «va a mejorar la vida del trabajo en España, pero va a mejorar a las pequeñas empresas también y va a ser eficiente económicamente» ya que será un «incentivo para el consumo» y permitirá también favorecer la demanda interna de la economía. «Cuando tenemos un poquito más de tiempo, tenemos tiempo para nuestra vida. Para poder pasear, para ir a tomar un café con unas amigas, para ir de compras, para viajar un poquito más», ha insistido.

La también dirigente de Sumar ha recordado que el Ejecutivo ha desplegado un conjunto de medidas y bonificaciones -Plan Pyme 375- para contribuir a la mejor adaptación de las compañías de tamaño reducido al nuevo horario, así como ayudas directas a la productividad por un importe de 300 millones de euros «para compensar ese impacto que, singularmente, claro que es diferente a muchas grandes empresas o pequeñas empresas que ya tienen reducida la jornada laboral».