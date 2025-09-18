El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. E. P.

Díaz contraataca de nuevo y pone en marcha la maquinaria para reformar el despido

La vicepresidenta segunda anuncia que en octubre convocará a los sindicatos y a la patronal para negociar una nueva indemnización, a la carta, por cese improcedente

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:46

Nuevo contraataque de Yolanda Díaz después del varapalo que sufrió en el Congreso su medida estrella, la reducción de la jornada. La vicepresidenta segunda y ... ministra de Trabajo quiere dejar atrás esta derrota y pasa a la acción para sacar adelante otra iniciativa que también fue una promesa de legislatura recogida en el acuerdo firmado con el PSOE: reformar el despido y encarecerlo, ya que ­-a su juicio y también al de los sindicatos- España tiene un despido demasiado barato.

