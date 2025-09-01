El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Camarero sirve un café. EFE

La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores

El 50% de los empleos destruidos durante el confinamiento eran de menores de 35 años

José A. González

José A. González

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:07

La covid-19 dejó al desnudó la precariedad juvenil que hay en España. Durante los meses más duros de la pandemia, en el confinamiento obligado ... por la aparición del SARS-CoV2, se perdieron casi un millón de puestos de trabajo, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los cuales la mitad, es decir, medio millón, fueron de jóvenes menores de 35 años. Sin embargo, los mecanismos de protección estatal, como los expedientes de regulación de empleo (ERTE) o las prestaciones y subsidios por desempleo, los dejaron sin ayudas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  2. 2

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  3. 3

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  4. 4

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  5. 5 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  6. 6

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  7. 7 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  8. 8

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  9. 9 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  10. 10

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores

La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores