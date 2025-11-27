El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajadores en la fábrica de Martorell (Barcelona) de Seat EFE

El coste de crear empleo en España se dispara un 28% en una década

Los gastos adicionales por trabajador crecen más rápido que los salarios, denuncia la Fundación Civismo mientras la economía pierde competitividad frente a Europa.

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

El gasto que tiene que afrontar una empresa por tener en su plantilla a un trabajador se ha disparado en España hasta los 3.256 ... euros al mes por trabajador en la última década. De este importe, 840 euros corresponden a otros costes -principalmente a cotizaciones-, que han crecido un 28% desde 2015. «Muy por encima de los propios salarios», denuncia la Fundación Civismo en su informe 'La evolución de las cargas para los generadores de empleo en España 2000-2025'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  6. 6

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  8. 8

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  9. 9

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan
  10. 10 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El coste de crear empleo en España se dispara un 28% en una década

El coste de crear empleo en España se dispara un 28% en una década