La CEOE pide a Gobierno y sindicatos que respeten su horario de trabajo: de 9 a 6 Garamendi estrecha la mano del nuevo presidente de la patronal vasca, Eduardo Zubiaurre, en presencia de Iñaki Garcinuño. / jordi alemany Garamendi dice que quieren acabar con las reuniones a horas intempestivas a las que les obligan sus interlocutores MANU ALVAREZ Viernes, 27 septiembre 2019, 00:37

La patronal española ha decidido hacer de la necesidad virtud, alinearse con la política desplegada por el Gobierno de Pedro Sánchez en torno al control horario y aplicarle al Ejecutivo la misma medicina que predica. También a los sindicatos. Así, el presidente de la organización empresarial CEOE, Antonio Garamendi, anunció ayer que ya han debatido en su comité ejecutivo una decisión curiosa. «Vamos a comunicar al Gobierno y a los sindicatos que la jornada laboral de la CEOE se desarrolla desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con una parada para comer. Algunos ministros -argumentó- tienen la costumbre de convocarnos a reuniones a partir de la 7 de la tarde. A los sindicatos, por ejemplo, les gusta convocar las reuniones a las 9 de la noche, para acabar a las 4 de la madrugada. Nosotros también tenemos que conciliar y nuestros asesores, nuestros empleados, que muchas veces tienen que estar en esas reuniones, no tienen por qué hacer horas extraordinarias», concluyó.

Garamendi anunció esta iniciativa en un encuentro que mantuvo ayer con empresarios y directivos vascos, convocados por la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD y la firma KPMG, que tuvo lugar en Getxo. Lo hizo en un almuerzo-coloquio que se celebró después de pronunciar una conferencia.

Críticas al Ejecutivo

Garamendi reiteró sus críticas al «abuso de los decretos» por parte del Gobierno y en concreto a la regulación en torno al control estricto de la jornada laboral. «Un tema en el que ni siquiera nos pidieron nuestra opinión y que está generando numerosos problemas en su aplicación», apuntó. La CEOE siempre se ha mostrado crítica con esta iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque la casuística de los distintos tipos de trabajo provoca no pocos problemas logísticos en el fichaje.

«El próximo presidente del Gobierno, sea quien sea, las va a pasar canutas con la economía» Antonio Garamendi | Presidente de CEOE

En materia política, Garamendi eludió entrar de lleno en la batalla entre partidos, aunque no ocultó sus críticas al hecho de que «se hayan convocado cuatro elecciones en tan solo cuatro años». Así, no dudó en indicar que «la ausencia de estabilidad institucional hace daño a la economía del país», en un momento en el que arrecian las incertidumbres internacionales que escapan al control de España. «Tenemos un problema de confianza sobre el futuro y la actual situación política no ayuda. Tampoco ayudan -puntualizó en tono crítico- algunos anuncios mal hechos como los que ha realizado el Gobierno en torno a los automóviles, que han provocado un parón en la demanda de los consumidores». En el mismo tono, desgranó algunas consecuencias reales de lo que sucede en estos momentos en España. «Si yo, empresario, tengo que contratar probablemente decido no hacerlo y esperar. No sé si me van a cambiar la flexibilidad, no sé si van a dar marcha atrás en la reforma laboral. Y en esas condiciones es muy difícil tomar decisiones». En torno a las próximas elecciones y la formación de un nuevo Gobierno, Garamendi eludió siglas de partido pero se mostró partidario de «un gabinete que ofrezca estabilidad y moderación.

«El próximo presidente del Gobierno, sea quien sea y recalco lo de sea quien sea para que no haya dudas, las va a pasar canutas con la economía», aventuró el dirigente empresarial. En su opinión, los indicadores negativos que ya existen en algunos países del entorno, están a punto de provocar una ralentización acusada de la economía española. «El único lado bueno que tiene -indicó- es que esto nos pasa porque la internacionalización de la economía española ha avanzado mucho».