Casi 70.000 vascos faltan a su trabajo cada día, el 31% sin justificar Zona de admisión sanitaria del Hospital de Urduliz / Fernando Gómez Euskadi, con un 7,1%, presenta el índice de absentismo más elevado de toda España CARMEN LARRAKOETXEA Bilbao Miércoles, 18 septiembre 2019, 11:40

Cerca de 70.000 vascos no acuden a su puesto de trabajo de media cada día, de los cuales el 31,2%, o lo que es lo mismo 21.739 personas, se ausentaron pese a no estar de baja, mientras que los otros 47.865 acreditaron una incapacidad temporal. Esto supone que Euskadi tiene un índice de absentismo laboral del 7,1%, la mayor tasa de toda España.

Así lo constata la agencia de recursos humanos Randstad Research, que en su Informe Trimestral sobre el Absentismo Laboral, que cuantifica en más de 29 millones las horas perdidas en el primer trimestre de 2019, que además supone un aumento del 0,53% respecto a los tres meses anteriores.

El absentismo no debido a incapacidades temporales, es decir, según especifica Randstad, «el no justificado», registró en el País Vasco una tasa del 2,2%, aumentando un 0,17% durante el primer trimestre de 2019.

Las otras comunidades autónomas con mayores tasas de absentismo laboral son Asturias (con una tasa del 6,2%), Galicia (5,8%), Castilla y León (5,7%) y Navarra, Canarias (ambas con 5,5%). Por contra, las comunidades con menor absentismo son La Rioja (4,7%), Baleares (4%), Comunidad Valenciana y Andalucía (las dos con 4,8%).

El director de Randstad Research, Valentín Bote, tiene muy claro que «el absentismo laboral es un fenómeno que perjudica a las empresas, ya que conlleva un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, y al resto de profesionales, ya que supone grandes cargas de trabajo puntuales». A su juicio, para tratar de revertir esta situación «fórmulas como la flexibilidad pueden estar llamadas a aliviar muchas de las situaciones que derivan en el absentismo».

Horas perdidas

En el conjunto de España se perdieron más de 450 millones de horas de trabajo en el primer trimestre, lo que eleva la tasa de absentismo al 5,2%, aumentando un 0,3% con respecto al trimestre anterior. En cifras reales esto supone que 1.047.368 españoles no acudieron a trabajar de media cada día.

Como dato positivo el informe señala que el absentismo no justificado en el conjunto español se redujo levemente, hasta quedar situado en el 1,4%, aunque ello no oculta que estamos frente a una tasa de un 26,4%, que traducido supone que la cifra se coloca en 276.968 trabajadores que no han justificado su ausencia laboral.

En cuanto a sectores, Randstad Research revela que el sector servicios es donde se registra un mayor absentismo en todo el país con una tasa del 5,4%, muy cerca del industrial, con un 5,2% de las horas pactadas. El sector de la construcción es donde menos absentismo se produce, un 3,3%, 1,9 puntos porcentuales por debajo de la media.

Los sectores concretos de actividad que han registrado menores tasas de absentismo durante el primer trimestre de 2019 han sido los Servicios de arquitectura e ingeniería, Actividades de alquiler (ambos con 3,2%) y Venta y reparación de vehículos de motor (3,1%).

En el otro extremo, con los mayores niveles de absentismo, se encuentran las Actividades de servicios sociales sin alojamiento (8,4%), Servicios a edificios y actividades de jardinería (8,5%) y Actividades sanitarias (8,6%).