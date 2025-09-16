Trabajo reconoce que la falta de personal en Osalan frena los planes de prevención laboral

El déficit crónico de profesionales sanitarios al que se enfrenta Euskadi es un problema multifactorial que lleva generando inquietud en el Gobierno vasco durante mucho ... tiempo. Un obstáculo cuya magnitud no solo repercute de manera directa en el servicio de Osakidetza, sino que también está poniendo en aprietos la ejecución de la estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo 2021-2026 elaborada por Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales).

«La falta de personal está siendo un factor preocupante en todo el sector, fundamentalmente en cuanto al personal sanitario especialista», admitió el jueves por escrito el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Mikel Torres, como respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por Pazis García, de EH Bildu, quien solicitó saber cuáles serían las medidas a adoptar por el Ejecutivo para solucionar los problemas detectados en la evaluación intermedia del plan.

Una valoración que, a pesar de que recoge que la gestión realizada por Osalan está siendo «satisfactoria y eficaz», revela que tanto «la falta de recursos en los servicios de prevención», como la «carencia de recursos en las especialidades técnicas» están representando «un importante hándicap» que obstaculiza la ejecución de la estrategia.

En este sentido, Torres reconoce que desde Osalan «se trabaja desde hace años con el objetivo de incrementar el número de especialistas tanto en medicina como en enfermería de trabajo» para así garantizar futuros profesionales en el mundo de la prevención de riesgos laborales. Para ello, el organismo está participando en varios programas para formar perfiles. Sin embargo, admite que «no es sencillo ofrecer una respuesta sobre el plazo en el que estas dificultades de escasez de personal quedarán resueltas».

Según los datos que maneja la consejería de Economía, en estos momentos hay un total de 58 plazas del Cuerpo de Inspección de las que 16 están vacantes. Asimismo, disponen de 22 plazas del Cuerpo de Subinspección de las que 9 están sin cubrir. No obstante, señalan que estas se ocuparán «en los próximos meses» porque algunas van a ser ofertadas en la nueva promoción de personas opositoras, mientras que el resto están ofertadas en las OPE que se están desarrollando actualmente.

Asimismo, la temporalidad de la plantilla de Osalan -que en 2024 tuvo una media de 164 empleados- sigue siendo elevada, aunque se ha reducido drásticamente desde marzo, cuando la tasa rozaba el 65% en las tres provincias. En estos momentos, tras haberse resuelto la convocatoria de OPE que el Ejecutivo autonómico realizó en 2022, el porcentaje llega al 32% en Álava, al 12% en Bizkaia y al 16,7% en Gipuzkoa, así como una tasa del 29% para servicios centrales. En todo caso, son números que continúan lejos del 8% exigido por Bruselas, aunque desde el organismo esperan que este índice disminuya tras la segunda fase de la OPE mencionada anteriormente, que tendrá lugar este mismo octubre.

Estancamiento

Otro de los puntos a revisar tras la valoración intermedia es el objetivo 5 del plan, cuya finalidad es disminuir los daños a la salud por accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Respecto a esta cuestión, el vicelehendakari señala que, a pesar de que el índice de incidencia de los accidentes de trabajo (AT) haya disminuido «de manera notable» desde 2010, «es cierto que en este momento este descenso se ha estancado».

Para poder subsanar este problema, indica, «se han puesto en marcha campañas dirigidas a empresas y actividades con alta siniestralidad a través de un sistema de alertas». Entre dichas campañas se encuentran las de accidentes producidos por caídas de altura, atrapamiento por máquinas, vuelcos de vehículos, accidentes en el ámbito forestal y problemas de hombro, derivados de riesgos ergonómicos en el sector servicios y en el sector industria.