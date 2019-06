Los trabajadores del metal toman Bilbao en la última jornada de huelga Los servicios de emergencia apagan el contenedor quemado durante la marcha. / E. C. Culminan su ronda de paros y piquetes con una gran marcha y la confianza de que no se repitan los graves incidentes de ayer ERLANTZ GUDE Bilbao Viernes, 21 junio 2019, 13:25

Una importante novedad ha marcado la quinta y última jornada de huelga en el metal vizcaíno: el llamamiento sindical a protestar de manera enérgica contra la patronal por la firma de un convenio «justo» pero evitando graves incidentes como los de ayer, con un ertzaina herido y dos piquetes arrestados en Amorebieta. La central mayoritaria ELA advirtió de que hechos de estas características está al margen de la estrategia de la huelga.

Las centrales han contabilizado un elevado seguimiento -por encima del 80%- que la patronal relativiza -ayer confrontó a esta tasa un testimonial 19%-. Lo que queda fuera de duda es el gran éxito de las movilizaciones, donde curiosamente la previsión de los sindicatos ha llegado a situarse por debajo de la ofrecida por la Policía de Bilbao.

Hoy no ha sido una excepción, y las dos columnas que han partido desde la explanada de San Mamés y la Clínica IMQ para confluir a mediodía en el Sagrado Corazón rumbo al Arriaga han ofrecido otra masiva estampa en la Gran Vía. En la manifestación de Bilbao, ha estado el secretario general de Comisiones Obreras Unai Sordo, así como la secretaria de Comisiones Obreras de Euskadi, Loli García, y el de UGT-Euskadi, Raúl Arza.

Y se han producido algunos incidentes. Entre ellos, los manifestantes han volcado algunos contenedores a la vía pública y, posteriormente, se han incendiado uno. Sin embargo, queda pendiente que el Ayuntamiento de Bilbao no haga un balance oficial. Por ello, ha sido necesario movilizar a los bomberos para apagar las llamas y a los servicios de limpieza para que despejaran las vías afectadas. El responsable del dispositivo de seguridad de la Ertzaintza ya había advertido a los responsables de ELA que ellos, como convocantes de la marcha, serían responsables de lo que ocurriese.

Sin embargo, una vez finalizada la protesta y tras el balance de las partes llegará el momento de la cruda realidad de una ardua negociación que debería reanudarse en julio. Ni la patronal, afirma, alterará su hoja de ruta ni los sindicatos prevén rebajar sus exigencias. Argumentan que la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) solo propone «insuficientes» aumentos salariales y no admite el grueso de sus demandas.

Varios contenedores han sido volcados al paso de la marcha. / E. C.

El director gerente de FVEM, Adolfo Rey, se quejaba ayer a EL CORREO de las acusaciones de las centrales sobre el insuficiente desinterés respecto a la igualdad de género. «En el Día de la Industria atrajimos a 300 mujeres, a las que por supuesto necesita el sector«, afirma. Abundó a su vez en el interés de la patronal en minimizar la siniestralidad laboral, frente a las tesis sindicales: «Invertimos una gran suma en seguridad».

Las diez propuestas sindicales

Durante la manifestación, los responsables sindicales han hecho declaraciones sobre la situación que vive el sector del metal vizcaíno. Mikel Etxebarria, responsable de industria del sindicato ELA Bizkaia, ha celebrado «el seguimiento masivo del paro«, que ha situado de nuevo en torno al 85 por ciento. También ha incidido en que «mientras la patronal no acepte las diez exigencias, seguirán movilizándose». Por ello, le pide «medidas efectivas contra la precariedad«. Entre sus demandas, está un mayor incremento salarial, garantía de subrogación, acciones para la igualdad de género, actuaciones para mejorar la salud en el trabajo.

Por su parte, Iker Gonzalo, de Comisiones Obreras, ha esgrimido la amenaza de continuar protestando en la calle ya que observa que la patronal «negocia de mala fe». Y es que, según la representante de LAB Eulate Zilonizaurrekoetxea, no se ve intención en los empresarios para avanzar en las negociaciones. Ello lo evidenciaría «que no quieran adelantar la reunión prevista en julio». Esta, problemamente, se celebre a mediados del próximo mes, como ha recordado el delegado de UGT Jose María Rojo. Este ha advertido, a su vez, de que la movilización se reanudará en septiembre si no hay acuerdo.