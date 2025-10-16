El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
RC

Los españoles señalan que ahorran casi tres horas al día en el trabajo gracias a la IA

Ocho de cada diez empleados nacionales creen que esta tecnología creará más puestos que los que destruirá

J. González

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:55

Comenta

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una compañera más en el trabajo. Desde las herramientas generativas como ChatGPT, Perplexity o Gemini, hasta los ... algoritmos capaces de procesar cantidades ingentes de datos. El temor a que «robe» el empleo se ha transformado en un aliado para hacer la jornada laboral menos tediosa y más eficiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  3. 3 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  6. 6

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  9. 9

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  10. 10 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los españoles señalan que ahorran casi tres horas al día en el trabajo gracias a la IA

Los españoles señalan que ahorran casi tres horas al día en el trabajo gracias a la IA