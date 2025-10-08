Un trabajador herido en la planta de Arcelor Mittal de Sestao tras caerle un panel encima Este accidente laboral se une al que este martes sufrieron otros dos operarios en el mismo lugar

Juanma Mallo Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:06 | Actualizado 18:18h.

Un trabajador ha resultado herido este miércoles en la planta de Arcelor Mittal de Sestao tras caerle un panel encima. Según denuncia el sindicato ELA, se trata de un empleado de mantenimiento que en el momento del accidente trabajaba con una grúa pluma. El hombre ha sufrido lesiones en la zona de la pelvis y ha sido trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

Este percance se produce solo un día después de que otros dos empleados de la empresa Euskoime que trabajaban en las instalaciones de la ACB resultaran heridos cuando actuaban sobre un cuadro eléctrico ubicado en la zona de aguas de la planta. «Se ha producido lo que se conoce como un arco eléctrico que les ha causado quemaduras», detallaron fuentes de la firma.

En un comunicado, el sindicato informa de que aún se investigan las causas del accidente de este miércoles, «pero está por ver si se trata de un accidente por causas técnicas o de otro tipo, como puede ser por falta de formación o de medios técnicos. También queda por saber si había o no recursos preventivos en la zona».

