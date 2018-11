Torres pide que la regulación no penalice a los bancos sobre las tecnológicas Torres, durante su intervención en Forum Deusto. / MANU CECILIO El consejero delegado de BBVA reconoció en el Fórum Deusto que «no estamos contentos con la evolución de la acción» de la entidad en Bolsa CARMEN LARRAKOETXEA Lunes, 5 noviembre 2018, 11:45

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, considera que en un mundo en que las tecnologías están rompiendo las barreras entre los sectores económicos e industriales no cabe que las entidades financieras, por el hecho de serlas, se vean penalizadas por una regulación que no se extiende a las firmas tecnológicas. «Hay que equilibrar el objetivo de fomentar la innovación con la estabilidad financiera y la protección del consumidor, esto no puede ser el salvaje oeste» y, a su entender, «la mejor manera de proteger» esa estabilidad financiera «es fomentar la innovación».

Torres asegura que actualmente los bancos padecen una «penalización» en operaciones como entrar a participar en una startups y reclama «a igualdad de riesgos, igualdad de regulación». Así mismo, frente a la nueva regulación de protección de datos y transferencias, igualmente cuestionó a la regulación que les obliga a compartir datos con otros sectores -véase las nuevas tecnológicas u operadores de telecomunicaciones- pero después los bancos no tienen acceso a los datos por parte de dichas compañías. Por tanto insistió en que «hay asimetrías claras», que hacen necesaria avanzar hacia la «igualdad en la regulación».

El consejero delegado de BBVA y futuro presidente de la entidad hizo estas declaraciones en el transcurso una conferencia sobre Transformación Digital, organizada por Forum Deusto. Torres dedicó una amplia explicación a las novedades tecnológicas que ha incorporado el banco para mejorar su funcionamiento interno y su relación con el cliente, que cada vez se desarrolla más por medios telemáticos, en que el móvil está avanzando exponencialmente. Pruebas del éxito de este modelo, según Torres, son los propios resultados del BBVA en el tercer trimestre de este año, en que registraron un beneficio neto de 4.323 millones de euros, lo que supone un destacable crecimiento del 25,3%.

«El mercado no nos valora cómo debe»

A pesar de éstos espectaculares resultados, a preguntas del auditorio, el consejero delegado del banco reconoció que «no estamos contentos con la evolución de la acción», al tiempo que manifestó que no comprende el mercado que reacciona de esa forma cuando el banco ha tenido muy buenos resultados.«No nos está valorando cómo debe» y a su juicio exagera los miedos macroeconómicos de Turquía o Argentina, que la entidad ha podido demostrar con los datos de septiembre que tiene controlados, porque se trata de une entidad con una fuerte diversificación.

Finalmente, en referencia a la reunión que mantiene el Tribunal Supremo sobre a quien corresponde abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas, Torres reiteró que en todo momento los bancos se han limitado a cumplir la legislación vigente, un reglamento que establecía que el pago corresponde al prestatario. Tras asegurar que en todo momento acatarán la resolución judicial, pero reitera que el banco se ha limitado a cumplir la ley y no debiera ser penalizado por ello.