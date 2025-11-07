Torres se citará con sindicatos y Confebask los días 13 y 17 para retomar el debate sobre el SMI

El Gobierno vasco ha cerrado la puerta a votar la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por ELA y LAB en el Parlamento vasco, pero no ... abandona la batalla por alcanzar un SMI propio para Euskadi. Así lo viene reiterando el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que ya ha cerrado su cita con los cuatro sindicatos mayoritarios y con Confebask para buscar nuevas formas de avanzar en la concertación social. Las reuniones, que se celebrarán en Lakua el próximo jueves día 13 y el lunes siguiente, día 17, quieren ofrecer una nueva oportunidad para apostar por el diálogo en un momento en el que la batalla prevé saltar a los juzgados, tras el fracaso del acto de conciliación celebrado el pasado 22 de octubre.

Durante su intervención este viernes en el pleno de control, y en respuesta a una pregunta realizada por la parlamentaria de EH Bildu, Pazis Garcia, que pedía medidas para hacer frente a la precariedad laboral, Torres ha vuelto a llamar a la negociación entre sindicatos y empresarios y ha defendido que «el Gobierno vasco ha cumplido todos sus compromisos con el SMI», incluyendo la disposición de recursos para facilitar el diálogo. Así ha destacado el trabajo realizado para impulsar un acuerdo colectivo, como el estudio realizado para fijar una franja que supondría el elevar el actual SMI de 1.080 euros en 14 pagas entre un 7% y un 17% (de 1.285 a 1.386 euros), «de acuerdo con el incremento del coste de la vida en Euskadi».

El jueves 13 Torres mantendrá una reunión a mediodía con CC OO y otra a la tarde con UGT. El lunes siguiente mantendrá tres encuentros a lo largo de la mañana que comenzarán con ELA, seguirán con los representantes de LAB y finalizarán con Confebask.

Demanda en el TSJPV

Un día después de que el Gobierno vasco trasladara su intención de rechazar la ILP presentada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, y apenas unas horas después de que el encuentro mantenido entre sindicatos y patronal se saldara sin ningún avance, Torres anunció que se reuniría en las próximas semanas a los agentes sociales para buscar formas de avanzar en la concertación social. Entonces ya expuso su visión contraria a la judialización del caso, tras la demanda que ELA y LAB anunciaron presentar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para forzar a la confederación empresarial vasca a negociar un SMI propio para Euskadi en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), y no a debatir el tema, junto a otros asuntos como el absentismo, en la mesa de diálogo social como propone Confebask.

Por su parte, los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU y Etxalde han convocado una manifestación para el próximo 12 de noviembre en Bilbao con la que quieren presionar a PNV y PSE para que acepten debatir su Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La marcha partirá a las 11:30 horas desde la sede del Gobierno Vasco (Gran Vía), pasará por la del PSE-EE (Alameda Rekalde) y concluirá ante Sabin Etxea, bajo el lema 'PNV-PSE-Confebask, pobreziaren errudunak; SMI vasco ya!'.