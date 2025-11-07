El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Torres se citará con sindicatos y Confebask los días 13 y 17 para retomar el debate sobre el SMI

El consejero de Economía, Empleo y Trabajo quiere buscar nuevas fórmulas para avanzar en la concertación social, tras el rechazo a la ILP y la judialización del conflicto

Sergio Llamas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:29

El Gobierno vasco ha cerrado la puerta a votar la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por ELA y LAB en el Parlamento vasco, pero no ... abandona la batalla por alcanzar un SMI propio para Euskadi. Así lo viene reiterando el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que ya ha cerrado su cita con los cuatro sindicatos mayoritarios y con Confebask para buscar nuevas formas de avanzar en la concertación social. Las reuniones, que se celebrarán en Lakua el próximo jueves día 13 y el lunes siguiente, día 17, quieren ofrecer una nueva oportunidad para apostar por el diálogo en un momento en el que la batalla prevé saltar a los juzgados, tras el fracaso del acto de conciliación celebrado el pasado 22 de octubre.

